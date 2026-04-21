جنوبی کشمیر میں 'سوچھ بھارت مشن' کے تحت رضاکار آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے سرگرم - SWACHH BHARAT MISSION

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 21, 2026 at 2:46 PM IST

پلوامہ : ضلع پلوامہ ضلع کے کاکہ پورہ علاقے میں "سوچھ بھارت مشن" کے تحت مقامی رضاکار دریائے جہلم کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ رضاکار لوگوں میں بیداری پیدا کرکے جہلم سمیت کشمیر کے سبھی قدرتی آبی ذخائر کو صاف و محفوظ رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔

رضاکاروں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران بتایا کہ آبی ذخائر کا تحفظ حکومت یا کسی رضا کار تنظیم نہیں بلکہ ہر ایک شہری پر بنیادی فرض ہے۔ انہوں نے کہا: "اگر آج ہم نے ان قدرتی وسائل کی قدر نہ کی تو مستقبل میں ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔"

ایک معمر رضاکار نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: "لوگ بے حس ہو چکے ہیں، گھر سے خارج ہونے والا سارا کوڑا، حتی کہ پلاسٹک بھی سیدھے دریاؤں میں انڈیل دیتے ہیں۔" انہوں نے عوام سے صفائی کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کی۔

PULWAMA CLEANLINESS DRIVE
JHELUM RIVER
SWACHH BHARAT MISSION
جہلم دریا آبی ذخائر
اسی موضوع پر

interview dr arun kedia why is diabetes increasing how can it be controlled when did insulin become popular Urdu News

انسولین تھراپی کب شروع ہوئی؟ ماہر ذیابیطس کے حوالے سے اہم جوابات

April 21, 2026 at 1:05 PM IST
امریکہ نے خلیج عمان میں ایک ایرانی بحری جہاز 'توسکا' پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا

امریکہ نے ایرانی بحری جہاز 'توسکا' کو کس طرح قبضے میں لیا، ویڈیو دیکھیں

April 20, 2026 at 3:31 PM IST
ا

کانگریس لیڈر نے کیا مودی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ

April 18, 2026 at 9:01 PM IST
کشمیر حج ہاؤس سے لبیک کی صداؤں کے بیچ عازمین سفر محمود پر روانہ

کشمیر حج ہاؤس سے لبیک کی صداؤں کے بیچ عازمین سفر محمود پر روانہ

April 18, 2026 at 5:05 PM IST

