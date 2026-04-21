جنوبی کشمیر میں 'سوچھ بھارت مشن' کے تحت رضاکار آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے سرگرم - SWACHH BHARAT MISSION
Published : April 21, 2026 at 2:46 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ ضلع کے کاکہ پورہ علاقے میں "سوچھ بھارت مشن" کے تحت مقامی رضاکار دریائے جہلم کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ رضاکار لوگوں میں بیداری پیدا کرکے جہلم سمیت کشمیر کے سبھی قدرتی آبی ذخائر کو صاف و محفوظ رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔
رضاکاروں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران بتایا کہ آبی ذخائر کا تحفظ حکومت یا کسی رضا کار تنظیم نہیں بلکہ ہر ایک شہری پر بنیادی فرض ہے۔ انہوں نے کہا: "اگر آج ہم نے ان قدرتی وسائل کی قدر نہ کی تو مستقبل میں ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔"
ایک معمر رضاکار نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: "لوگ بے حس ہو چکے ہیں، گھر سے خارج ہونے والا سارا کوڑا، حتی کہ پلاسٹک بھی سیدھے دریاؤں میں انڈیل دیتے ہیں۔" انہوں نے عوام سے صفائی کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کی۔
پلوامہ : ضلع پلوامہ ضلع کے کاکہ پورہ علاقے میں "سوچھ بھارت مشن" کے تحت مقامی رضاکار دریائے جہلم کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ رضاکار لوگوں میں بیداری پیدا کرکے جہلم سمیت کشمیر کے سبھی قدرتی آبی ذخائر کو صاف و محفوظ رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔
رضاکاروں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران بتایا کہ آبی ذخائر کا تحفظ حکومت یا کسی رضا کار تنظیم نہیں بلکہ ہر ایک شہری پر بنیادی فرض ہے۔ انہوں نے کہا: "اگر آج ہم نے ان قدرتی وسائل کی قدر نہ کی تو مستقبل میں ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔"
ایک معمر رضاکار نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: "لوگ بے حس ہو چکے ہیں، گھر سے خارج ہونے والا سارا کوڑا، حتی کہ پلاسٹک بھی سیدھے دریاؤں میں انڈیل دیتے ہیں۔" انہوں نے عوام سے صفائی کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کی۔