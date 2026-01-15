جاپانی مندوبین راموجی فلم سٹی پہنچے، تفریحی شعبے میں ممکنہ ہندوستان-جاپان تعاون پر تبادلۂ خیال کیا - JAPANESE DELEGATES IN RFC
Published : January 15, 2026 at 11:20 AM IST
راموجی فلم سٹی، حیدرآباد: جاپانی میڈیا اور تفریحی ماہرین کا 30 رکنی وفد بدھ کو راموجی فلم سٹی پہنچا۔ یہ وفد فلم پروڈکشن، میڈیا اور تفریحی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہندوستان اور جاپان کے درمیان تعاون کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ جاپانی ماہرین، جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے فلم اسٹوڈیو میں سہولیات کا دورہ کیا، مستقبل کے مشترکہ منصوبوں پر تبادلۂ خیال کیا۔ ہوٹل ستارہ میں ان کا روایتی استقبال کیا گیا۔ مارگ درشک چٹ فنڈز کی منیجنگ ڈائریکٹر چروکوری شیلجا کرن اس موقع پر موجود تھیں اور جاپانی وفد کے ارکان سے بات چیت کی۔ وفد کی قیادت کوڈانشا سے شائع ہونے والے "COURRiER Japon" میگزین کے چیف ایڈیٹر ہیروکی مینامی اور معروف پبلشنگ کمپنی کے کنسلٹنٹ یوشیاکی کوگا کر رہے تھے۔
جاپانی وفد کے ارکان کو راموجی گروپ اور راموجی فلم سٹی کے بارے میں پریزنٹیشن دی گئی۔ انہیں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے تیلگو روزنامہ "ایناڈو" اور کئی دہائیوں میں اسے ملنے والے ایوارڈز کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ راموجی گروپ صرف خبروں تک محدود نہیں ہے بلکہ کھیل، تعلیم اور ثقافت کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اس کے بعد وفد کو راموجی فلم سٹی اور وہاں شوٹ ہونے والی فلموں کے بارے میں ایک ویڈیو دکھائی گئی، جس میں بالی ووڈ کی بلاک بسٹر "چنئی ایکسپریس" بھی شامل ہے۔ پریزنٹیشن کے ذریعے، مندوبین نے یہ بھی جانا کہ راموجی گروپ "ETV بھارت" چلاتا ہے، جو عالمی سطح پر تسلیم شدہ اور انتہائی مربوط ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم ہے۔
ملاقات، ترغیبات، کانفرنسز، اور نمائشیں
وفد کو راموجی گروپ کے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ ان میں کھیلوں اور سیاحت کے نئے پرکشش مقامات، ایک گلوبل ولیج، ایک لگژری ہالیڈے ریزورٹ، ایک بڑا MICE (ملاقات، ترغیبات، کانفرنسز، اور نمائشیں) کا مقام، عالمی معیار کے طبی اور فلاح و بہبود کے مراکز، OTT شوٹنگ سیٹس، ایک سوشل میڈیا پروڈکشن زون، ایکو ٹورازم، ایک نائٹ سفاری، ایک واٹر اینڈ میگا پارک، ایک ریٹیل پارک اور ریٹیل پارک شامل ہیں۔
گھر سے دور گھر کا تجربہ
مندوبین نے فلم سٹی کے اندر ہوا محل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے راجستھانی لوک موسیقی سنی اور رقص سے لطف اندوز ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے مایالوک کا دورہ کیا، جہاں انہیں راموجی فلم سٹی میں شوٹ کی گئی فلموں اور ان کے پروڈکشن کے عمل پر ایک ویڈیو دکھائی گئی۔ گھر سے دور گھر کا تجربہ کرتے ہوئے، مندوبین نے جاپانی گارڈن کا دورہ کیا، جس نے اس کے مانوس جمالیات کی جھلک پیش کی۔
مندوبین نے نیوز روم کے مؤثر کام کی گہری تعریف کی
جاپانی مندوبین نے راموجی گروپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ای ٹی وی بھارت کے کام کو بھی دیکھا۔ ای ٹی وی بھارت کے ایڈیٹر بلال بھٹ نے وفد کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے آپریشنز کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ کس طرح ہندوستان کا سب سے مربوط نیوز روم 13 زبانوں میں مواد تیار کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ناظرین تک پہنچنے سے پہلے ای ٹی وی بھارت ہیڈکوارٹر میں خبروں پر کیسے کارروائی کی جاتی ہے۔ مندوبین نے نیوز روم کے مؤثر کام کرنے پر اپنی گہری تعریف کی۔ اس کے بعد انہوں نے ETV آندھرا پردیش، ETV تلنگانہ اور ETV بال بھارت کا دورہ کیا، جہاں انہیں لائیو خبروں اور تفریحی پروگراموں کی تیاری کی پیچیدگیوں کے بارے میں بتایا گیا۔
تصویروں کے ذریعہ دلکش یادیں محفوظ
مندوبین نے راموجی فلم سٹی کے دیگر مقامات کا بھی دورہ کیا، گھر واپس جانے سے پہلے تصویروں کے ذریعہ دلکش یادیں بنائیں۔ مندوبین میں حاجیم کیکوچی، شوگاکوکن سے ٹومو مشینیگا، شوئیشا سے تاکایا انوئی، گاکن سے ماساہیرو کماشیما، شوفو سے سوری کاٹو، نیز کوڈانشا سے سیکاٹسو اور چیہیرو ماسوہو شامل تھے۔
