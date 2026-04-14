خواتین، مزدوروں اور کسانوں کی آواز معروف شاعرہ سفلتا ترپاٹھی
Published : April 14, 2026 at 12:08 PM IST
لکھنؤ، (خورشید احمد)
اتر پردیش اسمبلی میں وی وی آئی پی مارشل کے طور پر تعینات لکھنؤ کی رہنے والی سفلتا ترپاٹھی نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور اپنے کام سے خود کو ممتاز کیا ہے۔ اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ، سفلتا ترپاٹھی شاعری اور غزلیں کمپوز اور لکھتی ہیں۔ وہ بڑے مشاعروں میں نامور شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ اسٹیج بھی شیئر کر چکی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، سفلتا ترپاٹھی نے انکشاف کیا کہ وہ 1992 سے شاعری کر رہی ہیں۔ انہیں 1999 میں ملازمت ملی، لیکن ان کی ملازمت نے کبھی بھی ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ وہ کہتی ہیں، ’’فرض اپنی جگہ ہے اور لکھنا بھی اپنی جگہ، لیکن شاعری میری جان ہے۔‘‘ سفلتا ترپاٹھی مختلف عوامی مسائل پر زور سے لکھتی ہیں، جن میں خواتین کے حقوق، مزدوروں کی آواز، کسانوں کے مسائل، تعلیم اور صحت شامل ہیں۔ اسے اپنی شاعری کی کتاب "شور کرتی چاندنی" کے لیے اتر پردیش حکومت کی طرف سے 100,000 کی ترغیب ملی۔
ایودھیا میں پران پرتیشتھا کی تقریب کے دوران، سفلتا ترپاٹھی کے بھجن میں سے ایک پر خاص طور پر بحث ہوئی۔ اس نے بھگوان شری رام کی بچپن کی شکل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے شاعری اور شاعری کے ذریعے ایک روح پرور پرفارمنس پیش کی، جسے سامعین نے خوب پذیرائی بخشی۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ اپنی بات چیت کے دوران، سفلتا نے نظم کو گنگنایا۔ اسمبلی میں سکیورٹی ڈیوٹی کی ذمہ داریوں اور شاعری کے پلیٹ فارم دونوں میں توازن رکھتے ہوئے، سفلتا ترپاٹھی آج ان خواتین کے لیے ایک تحریک بن گئی ہیں جو اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اپنے شوق کو بھی آگے بڑھانا چاہتی ہیں۔
سفلتا ترپاٹھی کی شاعری صرف جذباتی یا روحانی موضوعات تک محدود نہیں ہے۔ وہ خواتین کے حقوق، مزدوروں کی آواز، کسانوں کے مسائل، تعلیم اور صحت جیسے عوامی مسائل پر فصاحت کے ساتھ لکھتی ہیں۔ سفلتا کا دعویٰ ہے کہ انہیں کسی بھی موضوع پر شاعری لکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ وہ 20 سے 25 منٹ میں کسی بھی موضوع پر مکمل نظم لکھ سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ فرض اپنی جگہ لیکن شاعری اس کی روح ہے۔ سفلتا ترپاٹھی کی پہچان صرف ان کی تحریر تک محدود نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بھی ایک خاص مٹھاس ہے۔ وہ اپنی شاعری کو اس انداز میں پیش کرتی ہے جو سامعین کو جذباتی طور پر جوڑتی ہے۔ سفلتا ترپاٹھی نے ہندوستان اور بیرون ملک متعدد مشاعروں میں شرکت کی ہے۔ کئی مشہور شاعروں کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا ہے۔
