وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے ’کشمیر میراتھن 3.0‘ کا آغاز کیا؛ 2,000 سے زائد دوڑنے والوں اور 73 ایتھلیٹس کی میزبانی
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Published : October 25, 2026 at 1:20 PM IST
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں "کشمیر میراتھن" کے تیسرے ایڈیشن کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بین الاقوامی معیار کے اسپورٹس ایونٹ میں ملک و بیرونِ ملک سے آئے رنرز نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ میراتھن میں 1,221 سے زائد مقامی شرکاء، ملک کے دیگر حصوں سے تعلق رکھنے والے 513 رنرز اور 73 غیر ملکی ایتھلیٹس سمیت سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ سری نگر کے پولو ویو (Polo View) سے شروع ہونے والی اس میراتھن کا بنیادی مقصد وادی کو بین الاقوامی اسپورٹس ٹورازم (کھیلوں کی سیاحت) کے عالمی کیلنڈر پر نمایاں کرنا اور دنیا بھر کے سیاحوں کے سامنے پرامن و پرکشش کشمیر کا عکس پیش کرنا ہے۔ یہ میراتھن ایک ایسے وقت میں منعقد کی جا رہی ہے جب خطہ ماضی کے تلخ واقعات سے ابھر رہا ہے۔ اس سے قبل ایونٹ کے پہلے دو ایڈیشن اپریل 2025 میں پہلگام حملے کے بعد منعقد کیے گئے تھے، جب بائسرن (Baisaran) چراگاہ میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں 25 سیاح اور ایک مقامی پونی والا (گھوڑے والا) ہلاک ہو گئے تھے۔ اس پس منظر میں موجودہ میراتھن کی کامیابی کشمیر میں امن اور سیاحت کی بحالی کے لیے ایک اہم سنگِ میل ثابت ہو رہی ہے۔
اس ریس کو دو اہم زمروں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں 42.195 کلومیٹر کی فل میراتھن اور 21.0975 کلومیٹر کی ہاف میراتھن شامل تھی۔ اس طویل مسافت کے دوران رنرز سری نگر کے سحر انگیز اور خوبصورت مناظر بشمول ڈل جھیل، بونیوارڈ روڈ، زبروان پہاڑی سلسلے کے دامن، مشہور مغل باغات اور درگاہ حضرت بل کے تاریخی و سیاحتی راستوں سے گزرے۔ فل میراتھن کا باقاعدہ آغاز صبح 6:30 بجے ہوا، جس کے بعد 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن صبح 7:45 بجے روانہ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مشیر، ناصر اسلم وانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میراتھن میں شرکاء کی تعداد گزشتہ ایڈیشنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جو اس ایونٹ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے اس سال رنرز کے لیے پہلے سے زیادہ اور بہتر سہولیات فراہم کی ہیں اور ان مسلسل کوششوں کی بدولت کشمیر میراتھن بہت جلد دنیا کی چند مشہور ترین میراتھن ریسز میں شامل ہو جائے گی۔
ڈائریکٹر ٹورازم کشمیر، سید قمر سجاد نے اس موقع پر ایک اہم پیش رفت کا اشتراک کرتے ہوئے بتایا کہ محکمۂ سیاحت اب باقاعدہ طور پر 'ایسوسی ایشن آف انٹرنیشنل میراتھن اینڈ ڈسٹنس ریسز' (AIMS) کا رکن بن چکا ہے، جس سے اس ایونٹ کے بین الاقوامی وقار کو مزید تقویت ملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یونین ٹیریٹری (مرکزی زیر انتظام علاقے)، ملک بھر اور بین الاقوامی سطح پر اس میراتھن کی ترقی اور وسعت کی بے پناہ گنجائش موجود ہے۔ اس شاندار بین الاقوامی ایونٹ کا اختتام ایک پروقار انعامات کی تقسیم کی تقریب کے ساتھ ہوگا، جس کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صبح 11:30 بجے سری نگر کے پولو گراؤنڈ میں کریں گے۔
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں "کشمیر میراتھن" کے تیسرے ایڈیشن کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بین الاقوامی معیار کے اسپورٹس ایونٹ میں ملک و بیرونِ ملک سے آئے رنرز نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ میراتھن میں 1,221 سے زائد مقامی شرکاء، ملک کے دیگر حصوں سے تعلق رکھنے والے 513 رنرز اور 73 غیر ملکی ایتھلیٹس سمیت سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ سری نگر کے پولو ویو (Polo View) سے شروع ہونے والی اس میراتھن کا بنیادی مقصد وادی کو بین الاقوامی اسپورٹس ٹورازم (کھیلوں کی سیاحت) کے عالمی کیلنڈر پر نمایاں کرنا اور دنیا بھر کے سیاحوں کے سامنے پرامن و پرکشش کشمیر کا عکس پیش کرنا ہے۔ یہ میراتھن ایک ایسے وقت میں منعقد کی جا رہی ہے جب خطہ ماضی کے تلخ واقعات سے ابھر رہا ہے۔ اس سے قبل ایونٹ کے پہلے دو ایڈیشن اپریل 2025 میں پہلگام حملے کے بعد منعقد کیے گئے تھے، جب بائسرن (Baisaran) چراگاہ میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں 25 سیاح اور ایک مقامی پونی والا (گھوڑے والا) ہلاک ہو گئے تھے۔ اس پس منظر میں موجودہ میراتھن کی کامیابی کشمیر میں امن اور سیاحت کی بحالی کے لیے ایک اہم سنگِ میل ثابت ہو رہی ہے۔
اس ریس کو دو اہم زمروں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں 42.195 کلومیٹر کی فل میراتھن اور 21.0975 کلومیٹر کی ہاف میراتھن شامل تھی۔ اس طویل مسافت کے دوران رنرز سری نگر کے سحر انگیز اور خوبصورت مناظر بشمول ڈل جھیل، بونیوارڈ روڈ، زبروان پہاڑی سلسلے کے دامن، مشہور مغل باغات اور درگاہ حضرت بل کے تاریخی و سیاحتی راستوں سے گزرے۔ فل میراتھن کا باقاعدہ آغاز صبح 6:30 بجے ہوا، جس کے بعد 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن صبح 7:45 بجے روانہ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مشیر، ناصر اسلم وانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میراتھن میں شرکاء کی تعداد گزشتہ ایڈیشنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جو اس ایونٹ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے اس سال رنرز کے لیے پہلے سے زیادہ اور بہتر سہولیات فراہم کی ہیں اور ان مسلسل کوششوں کی بدولت کشمیر میراتھن بہت جلد دنیا کی چند مشہور ترین میراتھن ریسز میں شامل ہو جائے گی۔
ڈائریکٹر ٹورازم کشمیر، سید قمر سجاد نے اس موقع پر ایک اہم پیش رفت کا اشتراک کرتے ہوئے بتایا کہ محکمۂ سیاحت اب باقاعدہ طور پر 'ایسوسی ایشن آف انٹرنیشنل میراتھن اینڈ ڈسٹنس ریسز' (AIMS) کا رکن بن چکا ہے، جس سے اس ایونٹ کے بین الاقوامی وقار کو مزید تقویت ملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یونین ٹیریٹری (مرکزی زیر انتظام علاقے)، ملک بھر اور بین الاقوامی سطح پر اس میراتھن کی ترقی اور وسعت کی بے پناہ گنجائش موجود ہے۔ اس شاندار بین الاقوامی ایونٹ کا اختتام ایک پروقار انعامات کی تقسیم کی تقریب کے ساتھ ہوگا، جس کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صبح 11:30 بجے سری نگر کے پولو گراؤنڈ میں کریں گے۔