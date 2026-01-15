ETV Bharat / Videos

ویشو نالہ میں غیر قانونی کان کنی، ماہی گیر پریشان - VAISHU NALLAH ILLEGAL EXTRACTION

ویشو نالہ میں غیر قانونی کان کنی، ماہی گیر پریشان (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 15, 2026 at 3:42 PM IST

کولگام : جنوبی کشمیر کے معروف ویشو نالہ کے آس پاس آباد لوگوں خاص کر ماہی گیروں نے ایک بار پھر ’غیر قانونی کان کنی‘ کے خلاف احتجاج درج کیا۔ مظاہرین نے ویشو نالہ سمیت کشمیر کے سبھی آبی ذخائر کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔

وہیں احتجاجیوں نے ماہی گیروں کو بچانے اور غیر قانونی مائننگ بند کرنے پر بھی زور دیا۔ احتجاجیوں کے مطابق نالے سے غیر قانونی طور ریت باجری اور پتھر نکالنے کے لیے بھاری مشینری سے ماحولیاتی توازن ہی بگڑ گیا ہے اور انہوں نے ایک بار پھر ہیوی مشینری کے استعمال پر فوری پابندی کا بھی مطالبہ دہرایا ہے۔

مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ این جی ٹی کے احکامات اور جموں و کشمیر معدنی قوانین کی کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ویشو نالہ میں بے تحاشا، غیر سائنسی مائننگ اور مشینی کھدائی کو ہر حال میں روکا جانا چاہیے۔

KASHMIR ILLEGAL MINING
VAISHU NALLAH ILLEGAL MINING
KASHMIR ILLEGAL EXTACTION
VAISHU NALLAH FISHERMAN
VAISHU NALLAH ILLEGAL EXTRACTION

ETV Bharat Urdu Team

