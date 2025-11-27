’ہندو کالج‘ میں مسلم طلبہ کا داخلہ، جموں میں احتجاج جاری - DOGRA FRONT PROTEST
November 27, 2025
جموں: ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم طلبہ کے داخلوں پر جموں میں جمعرات کو بھی احتجاج ہوا۔ بجرنگ دل کی جانب سے چند روز قبل احتجاج کیے جانے کے بعد آج جمعرات کو شیوسینا ڈوگرا فرنٹ نامی ایک ہندو تنظیم نے بھی جموں کے رانی پارک علاقے میں احتجاج کیا۔
احتجاج میں شامل ڈوگرہ فرنٹ سے وابستہ لیڈران و کارکنان نے ’ہندو کالج‘ کو صرف ہندو طلبہ کے لیے مخصوص رکھنے اور مسلم طلبہ کا داخلہ کسی اور میڈیکل کالج میں کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
مظاہروں کے دوران احتجاجیوں نے ایل جی انتظامیہ کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے کو واپس لیے جانے کے حق میں نعرے بازی کی۔ تنظیم کے صدر اشوک گپتا نے کہا: ’’یہ ادارہ ہندو مذہبی بورڈ، شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا یونیورسٹی کے زیر انتظام ہے، اس لیے یہاں مسلم طلبہ کا ناقابل قبول ہے۔‘‘
قبل ازیں اس حوالے سے دایاں بازو سخت گیر ہندو تنظیموں نے ایل جی کے دفتر میں ایک یادداشت بھی پیش کی ہے، جس میں یہ مطالبے درج ہیں۔
