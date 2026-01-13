ETV Bharat / Videos

اندرون ملک کام کی، بیرون ملک تک پہنچ، مُونج کرافٹ نے بیرون ملک تک دلائی پہچان - UTTARAKHAND CRAFT ART

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
اتراکھنڈ کے مُونج کرافٹ پر رپورٹر کی رپورٹ (Video Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 13, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

وارانسی، اترپردیش: اتراکھنڈ، قدرتی وسائل سے مالا مال ریاست، دستکاری پر فخر کرتی ہے جس میں جوٹ کی مصنوعات (بیگ، چپل)، دھاتی دستکاری (تانبے کا فن)، روایتی ٹیکسٹائل (پتھورا، اونی شال)، رنگل ٹوکریاں (بانس کا فن)، لکڑی کے نقش و نگار، ایپن آرٹ (یہ آرٹ فطرت کی عکاسی کرتا ہے)، رنگولی پتھر، یہ ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمالیہ، ٹہری، الموڑہ اور باگیشور جیسے اضلاع کے کاریگر اپنی مہارت سے ملک اور بیرون ملک پہچان حاصل کر رہے ہیں۔ مُونج ہنر ان میں سے ایک ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ فن معدومیت کے دہانے پر تھا۔ تاہم چند خواتین کی ہمت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ آج یہ فن نہ صرف اتراکھنڈ میں 500 خواتین کو خود انحصاری کے ساتھ بااختیار بنا رہا ہے بلکہ بیرون ملک بھی پہچان حاصل کر رہا ہے۔

ان دنوں، یہ دستکاری وارانسی میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی قبائلی بازار سے بھری پڑی ہے، جس میں ملک بھر کے قبائلیوں کی تیار کردہ مصنوعات کی نمائش ہو رہی ہے۔ مختلف مصنوعات میں، یہاں اتراکھنڈ کے مُونج کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک دستکاری ہے جسے خواتین نے تخلیق کیا ہے۔ یہ فن معدومیت کے دہانے پر تھا لیکن 2014 سے اس کی مقبولیت میں تبدیلی آئی ہے۔ 

اس کام سے وابستہ خواتین کا کہنا ہے کہ مُونج کی مصنوعات بنانے میں کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ کُش سے مختلف مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ شروع میں اس کی مانگ مقامی سطح تک محدود تھی لیکن اب یہ بیرون ملک بھی پہنچ گئی ہے۔ اس کے ذریعے خواتین بااختیار اور خود انحصار بن رہی ہیں۔ ریتا، جو اتراکھنڈ سے وارانسی آئی ہیں، اس کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں۔

وارانسی، اترپردیش: اتراکھنڈ، قدرتی وسائل سے مالا مال ریاست، دستکاری پر فخر کرتی ہے جس میں جوٹ کی مصنوعات (بیگ، چپل)، دھاتی دستکاری (تانبے کا فن)، روایتی ٹیکسٹائل (پتھورا، اونی شال)، رنگل ٹوکریاں (بانس کا فن)، لکڑی کے نقش و نگار، ایپن آرٹ (یہ آرٹ فطرت کی عکاسی کرتا ہے)، رنگولی پتھر، یہ ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمالیہ، ٹہری، الموڑہ اور باگیشور جیسے اضلاع کے کاریگر اپنی مہارت سے ملک اور بیرون ملک پہچان حاصل کر رہے ہیں۔ مُونج ہنر ان میں سے ایک ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ فن معدومیت کے دہانے پر تھا۔ تاہم چند خواتین کی ہمت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ آج یہ فن نہ صرف اتراکھنڈ میں 500 خواتین کو خود انحصاری کے ساتھ بااختیار بنا رہا ہے بلکہ بیرون ملک بھی پہچان حاصل کر رہا ہے۔

ان دنوں، یہ دستکاری وارانسی میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی قبائلی بازار سے بھری پڑی ہے، جس میں ملک بھر کے قبائلیوں کی تیار کردہ مصنوعات کی نمائش ہو رہی ہے۔ مختلف مصنوعات میں، یہاں اتراکھنڈ کے مُونج کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک دستکاری ہے جسے خواتین نے تخلیق کیا ہے۔ یہ فن معدومیت کے دہانے پر تھا لیکن 2014 سے اس کی مقبولیت میں تبدیلی آئی ہے۔ 

اس کام سے وابستہ خواتین کا کہنا ہے کہ مُونج کی مصنوعات بنانے میں کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ کُش سے مختلف مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ شروع میں اس کی مانگ مقامی سطح تک محدود تھی لیکن اب یہ بیرون ملک بھی پہنچ گئی ہے۔ اس کے ذریعے خواتین بااختیار اور خود انحصار بن رہی ہیں۔ ریتا، جو اتراکھنڈ سے وارانسی آئی ہیں، اس کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI ART CRAFT UK MUNJ CRAFT
UTTARAKHAND ART CRAFT
UTTARAKHAND CRAFT ART
BANARAS TRIBAL MARKET
UTTARAKHAND CRAFT ART

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

سیاحتی مقام گلمرگ میں ہیلی سروز بحال

سیاحتی مقام گلمرگ میں ہیلی سروز بحال

January 13, 2026 at 12:33 PM IST
سرینگر میں کانگریس کا بھاجپا کے خلاف احتجاج

سرینگر میں کانگریس کا بھاجپا کے خلاف احتجاج

January 12, 2026 at 6:39 PM IST
کشمیر میں خطرے کی گھنٹی، خشک سالی سے کسان پریشان

کشمیر میں خطرے کی گھنٹی، خشک سالی سے کسان پریشان

January 10, 2026 at 7:16 PM IST
منجمد آبی ذخائر، سیاحوں کی توجہ کا مرکز

منجمد آبی ذخائر، سیاحوں کی توجہ کا مرکز

January 10, 2026 at 1:52 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.