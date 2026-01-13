اندرون ملک کام کی، بیرون ملک تک پہنچ، مُونج کرافٹ نے بیرون ملک تک دلائی پہچان - UTTARAKHAND CRAFT ART
Published : January 13, 2026 at 3:21 PM IST
وارانسی، اترپردیش: اتراکھنڈ، قدرتی وسائل سے مالا مال ریاست، دستکاری پر فخر کرتی ہے جس میں جوٹ کی مصنوعات (بیگ، چپل)، دھاتی دستکاری (تانبے کا فن)، روایتی ٹیکسٹائل (پتھورا، اونی شال)، رنگل ٹوکریاں (بانس کا فن)، لکڑی کے نقش و نگار، ایپن آرٹ (یہ آرٹ فطرت کی عکاسی کرتا ہے)، رنگولی پتھر، یہ ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمالیہ، ٹہری، الموڑہ اور باگیشور جیسے اضلاع کے کاریگر اپنی مہارت سے ملک اور بیرون ملک پہچان حاصل کر رہے ہیں۔ مُونج ہنر ان میں سے ایک ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ فن معدومیت کے دہانے پر تھا۔ تاہم چند خواتین کی ہمت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ آج یہ فن نہ صرف اتراکھنڈ میں 500 خواتین کو خود انحصاری کے ساتھ بااختیار بنا رہا ہے بلکہ بیرون ملک بھی پہچان حاصل کر رہا ہے۔
ان دنوں، یہ دستکاری وارانسی میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی قبائلی بازار سے بھری پڑی ہے، جس میں ملک بھر کے قبائلیوں کی تیار کردہ مصنوعات کی نمائش ہو رہی ہے۔ مختلف مصنوعات میں، یہاں اتراکھنڈ کے مُونج کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک دستکاری ہے جسے خواتین نے تخلیق کیا ہے۔ یہ فن معدومیت کے دہانے پر تھا لیکن 2014 سے اس کی مقبولیت میں تبدیلی آئی ہے۔
اس کام سے وابستہ خواتین کا کہنا ہے کہ مُونج کی مصنوعات بنانے میں کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ کُش سے مختلف مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ شروع میں اس کی مانگ مقامی سطح تک محدود تھی لیکن اب یہ بیرون ملک بھی پہنچ گئی ہے۔ اس کے ذریعے خواتین بااختیار اور خود انحصار بن رہی ہیں۔ ریتا، جو اتراکھنڈ سے وارانسی آئی ہیں، اس کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں۔
