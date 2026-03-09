ETV Bharat / Videos

'اعتکاف کے دوران سوشل میڈیا کا استعمال اعتکاف کی روح کے منافی' - AETIKAF AND SOCIAL MEDIA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
مفتی محمد عباس قاسمی کے ساتھ اعتکاف کے مسائل پر خاص بات چیت (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 9, 2026 at 1:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال : ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری دس دنوں میں مسلمان تقریباً ہر مسجد میں اعتکاف کا سنت عمل ادا کرتے ہیں۔ شرعی طور پر 'سنت موکدہ علی الکفایہ' ہونے کی وجہ سے بستی میں کم از کم ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ ان دس ایام میں مسجد میں ہی قیام کرے اور اللہ کے حضور عبادت میں محو رہے۔

جنوبی کشمیر کے ایک معروف عالم دین  مولانا مفتی عباس قاسمی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران اعتکاف کے فضائل و مسائل پر تفصیلی گفتگو کی جس میں انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اعتکاف پر روشنی ڈالی اور اس سنت پر عمل کرنے کا ارادہ رکھنے والے افراد کو مفید مشوروں سے بھی نوازا۔

انہوں نے اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں محو رہنے کی تلقین کرتے ہوئے دنیوی کاموں خاص کر موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال سے دور رہنےکا بھی مشورہ دیا ان کے مطابق ان سے "اعتکاف کی روح ختم ہو جاتی ہے۔"

ترال : ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری دس دنوں میں مسلمان تقریباً ہر مسجد میں اعتکاف کا سنت عمل ادا کرتے ہیں۔ شرعی طور پر 'سنت موکدہ علی الکفایہ' ہونے کی وجہ سے بستی میں کم از کم ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ ان دس ایام میں مسجد میں ہی قیام کرے اور اللہ کے حضور عبادت میں محو رہے۔

جنوبی کشمیر کے ایک معروف عالم دین  مولانا مفتی عباس قاسمی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران اعتکاف کے فضائل و مسائل پر تفصیلی گفتگو کی جس میں انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اعتکاف پر روشنی ڈالی اور اس سنت پر عمل کرنے کا ارادہ رکھنے والے افراد کو مفید مشوروں سے بھی نوازا۔

انہوں نے اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں محو رہنے کی تلقین کرتے ہوئے دنیوی کاموں خاص کر موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال سے دور رہنےکا بھی مشورہ دیا ان کے مطابق ان سے "اعتکاف کی روح ختم ہو جاتی ہے۔"

For All Latest Updates

TAGGED:

AETIKAF
ITIKAF AND SOCIAL MEDIA
اعتکاف
سوشل میڈیا
AETIKAF AND SOCIAL MEDIA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

'یو پی ایس سی امتحان میرا دیرینہ خواب تھا'

'یو پی ایس سی امتحان میرا دیرینہ خواب تھا'

March 7, 2026 at 5:49 PM IST
راجوری، سڑک کی تعمیر کے دوران رہائشی مکانوں میں پڑ گئی دراڑیں

راجوری، سڑک کی تعمیر کے دوران رہائشی مکانوں میں پڑ گئی دراڑیں

March 6, 2026 at 2:22 PM IST
ای ٹی وی بھارت

امید ہے نتیش کمار راجیہ سبھا میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں گے: عمر عبداللہ

March 5, 2026 at 3:54 PM IST
رام بن میں خاتون کی لاش برآمد

رام بن میں خاتون کی لاش برآمد

March 4, 2026 at 3:20 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.