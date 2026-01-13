ETV Bharat / Videos

ترال میں عرس پیر متو تزک واحتشام کے ساتھ منایا گیا - SUFI SAINT URS IN TRAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ترال میں صوفی بزرگ کا عرس جوش و خروش سے منایا گیا (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 13, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): بلند پایہ ولی حضرت سید محمد مقبول شاہ بخاری المعروف پیر متو علیہ الرحمہ کا سالانہ عرس دودھ مرگ ترال میں عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ کل رات سے ہی عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہا اور رات بھر وہاں ذکر و اذکار، خطبات المعظمات اور درود و سلام کی محفلیں آراستہ ہوئیں۔ اس موقع پر علمائے کرام نے اولیاء کرام علیہم السلام کے مناقب اور کمالات پر مفصّل روشنی ڈالی۔ رات بھر نزدیکی دیہاتوں سے آئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شب خوانی میں مصروف رہی۔ آستان عالیہ پر دن بھر خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دن بھر علاقے میں رونق رہی۔

اس دوران مرد، خواتین، بچے اور بوڑھوں نے سبھی نے آستان عالیہ پر حاضر ہو کر اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت سمیت دیگر حاجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ عقیدت مندوں کے لیے مفت لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس مبارک موقع پر سجادہ نشین مولوی عبداللہ کھاری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حضرت پیر متو علیہ الرحمہ کا عرس مبارک حسب روایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ جس دوران عالمی امن و امان اور مسلم امت کی سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ جب کہ وادی کے اندر مسلسل خشک سالی سے پیدا شدہ صورتحال پر بھی خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ 

سجادہ نشین مولوی عبداللہ کھاری نے بتایا کہ رحمتِ باراں کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ تاہم کئی زائرین نے شکایت کی کہ زیارت گاہ پر باتھ روم نہ ہونے سے زائرین کو مشکلات درپیش ہوئیں۔ اس لیے انتظامیہ کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے۔

ترال، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): بلند پایہ ولی حضرت سید محمد مقبول شاہ بخاری المعروف پیر متو علیہ الرحمہ کا سالانہ عرس دودھ مرگ ترال میں عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ کل رات سے ہی عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہا اور رات بھر وہاں ذکر و اذکار، خطبات المعظمات اور درود و سلام کی محفلیں آراستہ ہوئیں۔ اس موقع پر علمائے کرام نے اولیاء کرام علیہم السلام کے مناقب اور کمالات پر مفصّل روشنی ڈالی۔ رات بھر نزدیکی دیہاتوں سے آئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شب خوانی میں مصروف رہی۔ آستان عالیہ پر دن بھر خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دن بھر علاقے میں رونق رہی۔

اس دوران مرد، خواتین، بچے اور بوڑھوں نے سبھی نے آستان عالیہ پر حاضر ہو کر اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت سمیت دیگر حاجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ عقیدت مندوں کے لیے مفت لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس مبارک موقع پر سجادہ نشین مولوی عبداللہ کھاری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حضرت پیر متو علیہ الرحمہ کا عرس مبارک حسب روایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ جس دوران عالمی امن و امان اور مسلم امت کی سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ جب کہ وادی کے اندر مسلسل خشک سالی سے پیدا شدہ صورتحال پر بھی خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ 

سجادہ نشین مولوی عبداللہ کھاری نے بتایا کہ رحمتِ باراں کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ تاہم کئی زائرین نے شکایت کی کہ زیارت گاہ پر باتھ روم نہ ہونے سے زائرین کو مشکلات درپیش ہوئیں۔ اس لیے انتظامیہ کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

ANNUAL URS CELEBRATED IN TRAL
TRAL SUFI SAINT URS
عرس سید محمد مقبول شاہ بخاری
SUFI SAINT URS IN TRAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

پری ڈائبٹیز پر ماہر ڈاکٹر کے ساتھ خصوصی گفتگو

’پری ڈائبٹیز کی کوئی علامت نہیں، احتیاط ہی علاج‘

January 13, 2026 at 5:24 PM IST
Uttarakhand munj crafts shine at banaras tribal market held at varanasi uk art changed 500 women life Urdu News

اندرون ملک کام کی، بیرون ملک تک پہنچ، مُونج کرافٹ نے بیرون ملک تک دلائی پہچان

January 13, 2026 at 3:21 PM IST
سیاحتی مقام گلمرگ میں ہیلی سروز بحال

سیاحتی مقام گلمرگ میں ہیلی سروز بحال

January 13, 2026 at 12:33 PM IST
سرینگر میں کانگریس کا بھاجپا کے خلاف احتجاج

سرینگر میں کانگریس کا بھاجپا کے خلاف احتجاج

January 12, 2026 at 6:39 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.