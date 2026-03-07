'یو پی ایس سی امتحان میرا دیرینہ خواب تھا' - UPSC TAWSEEF AHMAD GANAI
Published : March 7, 2026 at 5:49 PM IST
پلوامہ : یو پی ایس سی امتحان کے نتائج کا اعلان گزشتہ روز ہوا جس میں جموں کشمیر کے کل سترہ امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ کامیاب قرار دیے گئے امیدواروں میں جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والا توصف احمد گنائی بھی ہے، جنہوں نے آل انڈیا 254رینک حاصل کی ہے۔
توصیف نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے محنت اور لگن سے کام لیا اور بالآخر اپنا دیرینہ خواب پورا کیا جس پر وہ بے حد خوش بھی ہے اور فخر بھی محسوس کر رہے ہیں۔
بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ امتحان پاس کرنا ان کا دیرینہ خواب تھا جس کے لئے انہوں نے صبر اور عزم کے ساتھ مسلسل محنت کی اور اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ جس کی بدولت ان کا یہ خواب حقیقت میں بدل گیا ہے۔
توصف اپنی کامیابی کا سہرا اپنے والدین، اساتذہ اور تمام خیر خواہوں کے سر باندھتے ہیں جنہوں نے ہر موڑ پر ان کا ساتھ تھا اور ان کی مسلسل حمایت نے انہیں اس منزل تک پہنچایا۔
