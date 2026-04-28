کشمیر میں دیہی سڑک منصوبوں کیلیے مرکزی وزیر نے کیا پیکج کا اعلان - PMGSY ROADS IN KASHMIR
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 28, 2026 at 8:28 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): مرکزی وزیر شیو راج سنگھ چوہان نے سرینگر میں ایک تقریب کے دوران 8000 کروڑ روپے کے سڑک منصوبوں کا افتتاح کیا۔ زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر چوہان اس وقت جموں کشمیر کے دورے پر ہیں انہوں نے سرینگر کے ایس کے آئی سی سی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران ان دیہی منصوبوں کا افتتاح کیا۔
اس موقع پر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ڈپٹی وزیر اعلیٰ سریندر سنگھ سمیت کئی وزراء موجود تھے۔ چوہان نے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت منظور شدہ منصوبوں کا منظوری نامہ عمر عبداللہ کے حوالے کیا۔ جس پر عمر عبداللہ نے ان کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ چوہان کشمیر کی ضرورتوں سے بخوبی واقف ہیں۔
