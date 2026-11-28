مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا دورہ جموں، ریلی سے کیا خطاب
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 28, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 8:23 PM IST
جموں: مرکزی وزیر دفاع راج ناگھ سنگھ نے ہفتہ کو جموں کے اپنے دورے کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) جموں کشمیر یونٹ کی جانب سے منعقد کیے گئے ’لوک تنتر بچاؤ، انارکی ہٹاؤ‘ پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے پدیاترا کی قیادت کے بعد ایک ریلی سے خطاب بھی کیا۔
خطاب میں انہوں نے کانگریس خاص کر راہول گاندھی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی آئندہ بھی الیکشن میں کامیابی کے جھنڈے گاڑیں اور کانگریس عام انتخابات میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔
انہوں نے کانگریس کے ایم ایل ایز اور ممبران پارلیمنٹ کی گھٹتی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے کہا: "عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جب کانگریس اتنی سکڑ جائے گی اور محدود ہوگی کہ ان کے پاس صرف ایک ہی خاندان کے اراکین اسمبلی و پارلیمنٹ بچ کر رہ جائیں گے۔"
جموں: مرکزی وزیر دفاع راج ناگھ سنگھ نے ہفتہ کو جموں کے اپنے دورے کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) جموں کشمیر یونٹ کی جانب سے منعقد کیے گئے ’لوک تنتر بچاؤ، انارکی ہٹاؤ‘ پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے پدیاترا کی قیادت کے بعد ایک ریلی سے خطاب بھی کیا۔
خطاب میں انہوں نے کانگریس خاص کر راہول گاندھی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی آئندہ بھی الیکشن میں کامیابی کے جھنڈے گاڑیں اور کانگریس عام انتخابات میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔
انہوں نے کانگریس کے ایم ایل ایز اور ممبران پارلیمنٹ کی گھٹتی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے کہا: "عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جب کانگریس اتنی سکڑ جائے گی اور محدود ہوگی کہ ان کے پاس صرف ایک ہی خاندان کے اراکین اسمبلی و پارلیمنٹ بچ کر رہ جائیں گے۔"