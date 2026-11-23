مرکزی وزیر کرن ریجیجو وادی کشمیر کے دورے پر
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 23, 2026 at 4:06 PM IST
سرینگر: مرکزی وزیر کرن رجیجو نے پیر کے روز اپنے دورۂ کشمیر کے دوران جموں کشمیر وقف بورڈ کی سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ جموں و کشمیر وقف بورڈ نے کافی تعمیری کام انجام دیے ہیں اور انہیں ان میں سے بعض منصوبوں کا افتتاح کرنے کا موقع ملاہے۔
سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کرن رجیجو نے کہا کہ انہیں بی بی حلیمہ کالج آف نرسنگ اینڈ میڈیکل ٹیکنالوجی میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق بعض عمارتوں کا افتتاح کرنے کا موقع ملا۔ جس پر انہوں نے وقف چیئرپرسن کی ستائش کی اور کہا: "میں ڈاکٹر درخشاں اندرابی جی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ملک میں بہترین کارکردگی دکھانے والا وقف بورڈ جموں و کشمیر وقف بورڈ ہے۔"
‘مرکزی وزیر نے بتایا کہ وہ درگاہ حضرت بل کا دورہ بھی کریں گے اور بعد ازاں شام کے وقت شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی جائیں گے۔
انہوں نے کہا، ’’آج بعض اسکیموں اور منصوبوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ یہاں کافی کام انجام دیا گیا ہے۔‘‘
سرینگر: مرکزی وزیر کرن رجیجو نے پیر کے روز اپنے دورۂ کشمیر کے دوران جموں کشمیر وقف بورڈ کی سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ جموں و کشمیر وقف بورڈ نے کافی تعمیری کام انجام دیے ہیں اور انہیں ان میں سے بعض منصوبوں کا افتتاح کرنے کا موقع ملاہے۔
سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کرن رجیجو نے کہا کہ انہیں بی بی حلیمہ کالج آف نرسنگ اینڈ میڈیکل ٹیکنالوجی میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق بعض عمارتوں کا افتتاح کرنے کا موقع ملا۔ جس پر انہوں نے وقف چیئرپرسن کی ستائش کی اور کہا: "میں ڈاکٹر درخشاں اندرابی جی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ملک میں بہترین کارکردگی دکھانے والا وقف بورڈ جموں و کشمیر وقف بورڈ ہے۔"
‘مرکزی وزیر نے بتایا کہ وہ درگاہ حضرت بل کا دورہ بھی کریں گے اور بعد ازاں شام کے وقت شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی جائیں گے۔
انہوں نے کہا، ’’آج بعض اسکیموں اور منصوبوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ یہاں کافی کام انجام دیا گیا ہے۔‘‘