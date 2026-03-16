'زیر تعمیر دربگام - ٹھوکرپورہ پل جلد مکمل کیا جائے' - DRABGAM THOKERPORA BRIDGE
Published : March 16, 2026 at 2:22 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ ضلع کے رومشو نالہ پر حکام نے قریب ڈیڑھ برس قبل دربگام اور ٹھوکرپورہ دیلات کو کو جوڑنے کے لیے ایک پل کی تعمیر کو منظوری دی تھی جس کے لیے تقریباً 14 کروڑ روپے بھی منظور کیے گئے تاہم پل ابھی تک نامکمل ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے حکام سے کام میں مزید تیزی لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
ڈیڑھ سال کی مدد میں مکمل کرکے حکام نے پل کو 31 مارچ 2026 تک عوام کے نام وقف کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی جو مکمل ہوتی نہیں دکھائی دے رہے۔ لوگوں کا الزام ہے کہ پل پر سست رفتاری کے ساتھ کام جاری ہے اور پل کی عدم موجودگی کے سبب لوگوں کو عبور و مرور میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ ضلع کے رومشو نالہ پر حکام نے قریب ڈیڑھ برس قبل دربگام اور ٹھوکرپورہ دیلات کو کو جوڑنے کے لیے ایک پل کی تعمیر کو منظوری دی تھی جس کے لیے تقریباً 14 کروڑ روپے بھی منظور کیے گئے تاہم پل ابھی تک نامکمل ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے حکام سے کام میں مزید تیزی لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
ڈیڑھ سال کی مدد میں مکمل کرکے حکام نے پل کو 31 مارچ 2026 تک عوام کے نام وقف کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی جو مکمل ہوتی نہیں دکھائی دے رہے۔ لوگوں کا الزام ہے کہ پل پر سست رفتاری کے ساتھ کام جاری ہے اور پل کی عدم موجودگی کے سبب لوگوں کو عبور و مرور میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔