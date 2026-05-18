انڈر 15ایشئن چمپئن شپ جیتنے والا جموں کا باکسر محمد یاسر - UNDER 15 ASIAN BOXER

انڈر 15ایشئن چمپئن شپ جیتنے والا جموں کا باکسر محمد یاسر (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 18, 2026 at 6:32 PM IST

جموں: صوبہ جموں کے سرحدی و پہاڑی ضلع راجوری سے تعلق رکھنے والے 14 سالہ باکسر محمد یاسر نے انڈر-15 ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں سونے کا میڈل حاصل کرکے اپنی غیر معمولی محنت،عزم اور حوصلے کے بل پر تاریخ رقم کی ہے۔

محمد یاسر  خطہ پیر پنچال کے ہی نہیں بلکہ جموں و کشمیر کے پہلے ایسے باکسر بن گئے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی مقابلے میں طلائی تمغہ اپنے نام کیا ہو۔ تاشقند میں منعقدہ چیمپئن شپ کے فائنل میں انہوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے وہئے میزبان ملک کے ہیی باکسر کو 4-1 سے شکست دیکر تاریخی فتح حاصل کر لی۔

