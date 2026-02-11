ادھم پور پولیس کا خواتین اور طالبات کے تحفظ کے لیے مزید سخت اقدام - UDHAMPUR WOMEN SAFETY
Published : February 11, 2026 at 7:10 PM IST
ادھم پور: خواتین خاص کر طالبات کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ادھم پور پولیس نے ضلع بھر میں نگرانی مزید سخت کر دی ہے۔ حالیہ دنوں میں تعلیمی اداروں اور عوامی مقامات پر لڑکیوں کی حفاظت سے متعلق خدشات کے پیش نظر پولیس نے حفاظتی اقدامات میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔
پولیس کی اضافی نفری کالجوں، کوچنگ سینٹرز، اسکولوں، بس اسٹاپس، بازاروں اور دیگر مصروف عوامی مقامات پر تعینات کی گئی ہے۔ خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو خاص طور پر ان اوقات میں گشت کر رہی ہیں جب طلبہ و طالبات تعلیمی اداروں میں آتے جاتے ہیں۔
سینئر افسران نے ہدایت دی ہے کہ ’’ہراسانی یا چھیڑ چھاڑ کی کسی بھی شکایت پر فوری کارروائی کی جائے۔‘‘ پولیس نے واضح کیا ہے کہ ’’ایسے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی گئی ہے اور قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔‘‘
پولیس کا کہنا ہے کہ حساس علاقوں میں سیول کپڑوں میں ملبوس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں تاکہ شرپسند عناصر کی خفیہ نگرانی کی جا سکے۔
ویمن پولیس سیل، ادھم پور، کی ایس ایچ او (SHO) نیلم سیانی نے کہا ہے کہ ’’خواتین اور طالبات کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں ہر ممکن قدم اٹھایا جا رہا ہے۔‘‘
