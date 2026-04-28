ادھم پور میں منشیات فروش کی جائیداد پر بلڈوزر کارروائی - DRUG PEDDLER PROPERTY DEMOLISHED
Published : April 28, 2026 at 8:39 PM IST
ادھم پور(آشیش دت): صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع میں جموں کشمیر پولیس اور محکمہ مال مشترکہ کارروائی کے دوران بدنام منشیات فروش کی غیر منقولہ جائیداد پر بلڈوزر کارروائی انجام دیتے ہوئے تقریب تیس لاکھ مالیت کا ڈھانچہ زمین بوس کر دیا۔
حکام کے مطابق یہ کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-ایف کے تحت عمل میں لائی گئی جس میں ملزم، منشیات فروش رفیق ساکنہ جوجریان تالاب، ادھم پور کی جائیداد مسمار کی گئی۔
محکمہ مال کے نائب تحصیلدار نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ انہدامی کارروائی کا مقصد منشیات کے کاروبار کے ڈھانچے کو تباہ کرکے منشیات سے پاک معاشرے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔
