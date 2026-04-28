ادھم پور میں منشیات فروش کی جائیداد پر بلڈوزر کارروائی - DRUG PEDDLER PROPERTY DEMOLISHED

ادھم پور میں منشیات فروش کی جائیداد پر بلڈوزر کارروائی (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 28, 2026 at 8:39 PM IST

ادھم پور(آشیش دت): صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع میں جموں کشمیر پولیس اور محکمہ مال مشترکہ کارروائی کے دوران بدنام منشیات فروش کی غیر منقولہ جائیداد پر بلڈوزر کارروائی انجام دیتے ہوئے تقریب تیس لاکھ مالیت کا ڈھانچہ زمین بوس کر دیا۔

حکام کے مطابق یہ کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-ایف کے تحت عمل میں لائی گئی جس میں ملزم، منشیات فروش  رفیق ساکنہ جوجریان تالاب، ادھم پور کی جائیداد مسمار کی گئی۔

محکمہ مال کے نائب تحصیلدار نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ انہدامی کارروائی کا مقصد منشیات کے کاروبار کے ڈھانچے کو تباہ کرکے منشیات سے پاک معاشرے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔

ادھم پور(آشیش دت): صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع میں جموں کشمیر پولیس اور محکمہ مال مشترکہ کارروائی کے دوران بدنام منشیات فروش کی غیر منقولہ جائیداد پر بلڈوزر کارروائی انجام دیتے ہوئے تقریب تیس لاکھ مالیت کا ڈھانچہ زمین بوس کر دیا۔

حکام کے مطابق یہ کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-ایف کے تحت عمل میں لائی گئی جس میں ملزم، منشیات فروش  رفیق ساکنہ جوجریان تالاب، ادھم پور کی جائیداد مسمار کی گئی۔

محکمہ مال کے نائب تحصیلدار نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ انہدامی کارروائی کا مقصد منشیات کے کاروبار کے ڈھانچے کو تباہ کرکے منشیات سے پاک معاشرے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔

اسی موضوع پر

ا

کشمیر میں دیہی سڑک منصوبوں کیلیے مرکزی وزیر نے کیا پیکج کا اعلان

April 28, 2026 at 8:28 PM IST
جذباتی مناظر کے بیچ  ادھم پور سے عازمین حج بیت اللہ کیلیے پر روانہ

جذباتی مناظر کے بیچ  ادھم پور سے عازمین حج بیت اللہ کیلیے پر روانہ

April 28, 2026 at 3:10 PM IST
رام بن میں منشیات مخالف مہم کے تحت بائیک ریلی کا اہتمام

رام بن میں منشیات مخالف مہم کے تحت بائیک ریلی کا اہتمام

April 27, 2026 at 2:52 PM IST
madras diabetes research foundation dr v mohan on diabetes etv bharat diabetes campaign Urdu News

ذیابیطس کے چیلنج پر کیسے قابو پایا جائے؟ ڈاکٹر وی موہن سے خصوصی انٹرویو

April 26, 2026 at 12:11 PM IST

