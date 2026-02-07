سردی، بارش، برفباری اور ٹوٹی امیدیں: لینڈ سلائیڈ متاثرہ کنبوں کی فریاد - UDHAMPUR LANDSLIDE VICTIMS
Published : February 7, 2026 at 6:56 PM IST
ادھمپور: صوبہ جموں کے ضلع ادھمپور کے دور افتادہ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کو پانچ ماہ گزر چکے ہیں، اور متاثرہ کنبوں کو عارضی بنیادوں پر ترپال نما ٹینٹ فراہم کیے گئے تھے تاہم متاثرہ کنبے بازآبادکاری کے اب بھی منتظر ہیں اور عارضی ٹینٹوں میں ان کی مشکلات آج بھی ختم نہیں ہوئیں۔
شدید سردی، بارش اور برفباری کے سبب ان غریب کنبوں کی روزمرہ کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ ان خیموں میں نہ تحفظ ہے نہ مستقبل کی کوئی واضح امید۔
متاثرین نے حکومت سے مستقل بازآبادکاری کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ خیموں کی اس اذیت ناک زندگی کا کوئی باعزت حل نکل سکے۔
