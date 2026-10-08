ترقیاتی کاموں کی سست رفتاری سے عوام پریشان، قاضی گنڈ میں منصوبے تکمیل کے منتظر
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 8, 2026 at 2:51 PM IST
قاضی گنڈ: جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ علاقے میں کئی اہم ترقیاتی منصوبے سست روی کے شکار ہیں، جس پر مقامی لوگوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
عوام کے مطابق علاقے میں گھنٹہ گھر گزشتہ دو برس سے زیر تعمیر ہے، جبکہ ڈرینیج نظام بھی طویل عرصے سے مکمل نہیں ہو سکا۔ نکاسیٔ آب کا مؤثر انتظام نہ ہونے کے باعث بارشوں کے دوران مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے لوگوں خاص کر، پیدل چلنے والے اور مسافروں کو گونا گوں مشکلات پیش آتی ہیں۔
مقامی لوگوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ زیرِ تعمیر منصوبوں کا جائزہ لے کر تاخیر کی وجوہات معلوم کی جائیں اور کام کی رفتار بڑھا کر انہیں جلد مکمل کیا جائے۔
قاضی گنڈ: جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ علاقے میں کئی اہم ترقیاتی منصوبے سست روی کے شکار ہیں، جس پر مقامی لوگوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
عوام کے مطابق علاقے میں گھنٹہ گھر گزشتہ دو برس سے زیر تعمیر ہے، جبکہ ڈرینیج نظام بھی طویل عرصے سے مکمل نہیں ہو سکا۔ نکاسیٔ آب کا مؤثر انتظام نہ ہونے کے باعث بارشوں کے دوران مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے لوگوں خاص کر، پیدل چلنے والے اور مسافروں کو گونا گوں مشکلات پیش آتی ہیں۔
مقامی لوگوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ زیرِ تعمیر منصوبوں کا جائزہ لے کر تاخیر کی وجوہات معلوم کی جائیں اور کام کی رفتار بڑھا کر انہیں جلد مکمل کیا جائے۔