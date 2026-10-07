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عمر حکومت کے دو سال؛ 12انتخابی وعدوں میں سے کتنے ہوئے پورے

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عمر حکومت کے دو سال؛ 12انتخابی وعدوں میں سے کتنے ہوئے پورے (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 7, 2026 at 7:48 PM IST

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سرینگر: نیشنل کانفرنس نے سال 2024میں اسمبلی انتخابات سے قبل ڈیلی ویجرز کی مستقلی، مفت 200یونٹ بجلی کی فراہمی اور مرکز سے پن بجلی منصوبوں کو جموں کشمیر کے سپرد کیے جانے کے ساتھ ساتھ قریب درجن بھر وعدے انتخابی منشور میں شامل کیے تھے۔ 

رواں ماہ کی 16تاریخ کو عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں منتخب حکومت کے دو سال مکمل ہو رہے ہیں تاہم ان میں سے زیادہ تر وعدے پورے نہیں کیے گئے جس پر لوگوں خاص کر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے این سی حکومت کی سخت تنقید کی جا رہی ہے۔

ادھر، حکمران جماعت کا دعویٰ ہے کہ اسٹیڈ ہُڈ کی عدم موجودگی میں اختیارات کی کمی کے باعث انہیں عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے میں سخت دشواریاں آ رہی ہیں ۔

سرینگر: نیشنل کانفرنس نے سال 2024میں اسمبلی انتخابات سے قبل ڈیلی ویجرز کی مستقلی، مفت 200یونٹ بجلی کی فراہمی اور مرکز سے پن بجلی منصوبوں کو جموں کشمیر کے سپرد کیے جانے کے ساتھ ساتھ قریب درجن بھر وعدے انتخابی منشور میں شامل کیے تھے۔ 

رواں ماہ کی 16تاریخ کو عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں منتخب حکومت کے دو سال مکمل ہو رہے ہیں تاہم ان میں سے زیادہ تر وعدے پورے نہیں کیے گئے جس پر لوگوں خاص کر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے این سی حکومت کی سخت تنقید کی جا رہی ہے۔

ادھر، حکمران جماعت کا دعویٰ ہے کہ اسٹیڈ ہُڈ کی عدم موجودگی میں اختیارات کی کمی کے باعث انہیں عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے میں سخت دشواریاں آ رہی ہیں ۔

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TAGGED:

TWO YEARS OF OMAR GOVT
OMAR ABDULLAH
JAMMU KASHMIR
OMAR LED NC POLL PROMISES
OMAR ABDULLAH 12 POLL PROMISES

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