عمر حکومت کے دو سال؛ 12انتخابی وعدوں میں سے کتنے ہوئے پورے
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 7, 2026 at 7:48 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس نے سال 2024میں اسمبلی انتخابات سے قبل ڈیلی ویجرز کی مستقلی، مفت 200یونٹ بجلی کی فراہمی اور مرکز سے پن بجلی منصوبوں کو جموں کشمیر کے سپرد کیے جانے کے ساتھ ساتھ قریب درجن بھر وعدے انتخابی منشور میں شامل کیے تھے۔
رواں ماہ کی 16تاریخ کو عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں منتخب حکومت کے دو سال مکمل ہو رہے ہیں تاہم ان میں سے زیادہ تر وعدے پورے نہیں کیے گئے جس پر لوگوں خاص کر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے این سی حکومت کی سخت تنقید کی جا رہی ہے۔
ادھر، حکمران جماعت کا دعویٰ ہے کہ اسٹیڈ ہُڈ کی عدم موجودگی میں اختیارات کی کمی کے باعث انہیں عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے میں سخت دشواریاں آ رہی ہیں ۔
سرینگر: نیشنل کانفرنس نے سال 2024میں اسمبلی انتخابات سے قبل ڈیلی ویجرز کی مستقلی، مفت 200یونٹ بجلی کی فراہمی اور مرکز سے پن بجلی منصوبوں کو جموں کشمیر کے سپرد کیے جانے کے ساتھ ساتھ قریب درجن بھر وعدے انتخابی منشور میں شامل کیے تھے۔
رواں ماہ کی 16تاریخ کو عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں منتخب حکومت کے دو سال مکمل ہو رہے ہیں تاہم ان میں سے زیادہ تر وعدے پورے نہیں کیے گئے جس پر لوگوں خاص کر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے این سی حکومت کی سخت تنقید کی جا رہی ہے۔
ادھر، حکمران جماعت کا دعویٰ ہے کہ اسٹیڈ ہُڈ کی عدم موجودگی میں اختیارات کی کمی کے باعث انہیں عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے میں سخت دشواریاں آ رہی ہیں ۔