شمالی کشمیر میں 'منشیات فروش' کی دو دکانیں منہدم - DEMOLITION DRIVE
Published : May 4, 2026 at 3:51 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی): منشیات فروشی کے بڑھتے رجحان کے خلاف جاری جاری کارروائی کے تحت پولیس اور ریونیو ڈیپارٹمنت نے مشترکہ کارروائی کے دوران ضلع بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں دو دکانیں منہدم کیں جبکہ دو مرلہ زمین کو بھی اٹیچ کیا گیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ انہدامی کارروائی کے دوران ایک منشیات فروش -لعل الدین شیخ ولد مرحوم غلام محی الدین شیخ، ساکن ہاکبارہ، کی غیر منقولہ جائیداد کو منہدم کیا گیا۔ ان کے مطابق منشیات فروشی کے ذریعے حاصل کی گئی آمدن سے دکانیں تعمیر کی گئی تھیں، جس کے خلاف یہ کارروائی انجام دی گئی۔
