جنوبی کشمیر کے ساگام ٹیولپ گارڈن میں سیاح محظوظ - SAGAM TULIP GARDEN
Published : March 26, 2026 at 2:38 PM IST
اننت ناگ: کشمیر میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی ٹیولپس (گل لالہ) اپنے رنگ برنگے حسن سے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ سرینگر کے پہلے اور ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولپ گارڈن کے بعد اب محکمہ پھول بانی کشمیر کے دیگر مقامات میں بھی ٹیولپ گارڈن کے قیام کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بھی ٹیولپ کی کاشت کی جانب متوجہ کر رہا ہے۔
جنوبی کشمیر کے ساگام، کوکرناگ علاقے میں بھی محکمہ فلوریکلچر نے ٹیولپ گارڈن کا قیام عمل میں لایا جہاں نہ صرف درجنوں اقسام کے ٹیولپ کے پھول بلکہ بلب کی بھی افزائش کی جا رہی ہے۔ گرچہ اس باغ باغ کو گزشتہ برس ہی سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا تاہم کچھ شر پسند عناصر نے راتوں رات باغ کو تہس نہس کیا تھا۔
تاہم اس بار حکام نے نہ صرف اس کی دیواربندی کی بلکہ سیکورٹی کے بھی پختہ انتظامات کیے ہیں اور رواں سیزن یہاں تین لاکھ کے قریب گل لالہ اپنا جادو بکھیر رہے ہیں جس سے سیاح کافی محظوظ ہو رہے ہیں۔
