ٹاؤن ہال پلوامہ میں قبائلی نوجوانوں نے ’جن جاتیہ گورو دیوس‘ منایا
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 19, 2026 at 2:26 PM IST
پلوامہ : ’قبائلی برادری خاص کر طلباء کی جانب سے جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے ٹاؤن ہال میں ’جن جاتیہ گورو دیوس‘ کے تحت ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا گیا، جس میں قبائلی برادریوں کے شاندار ثقافتی ورثے، روایات، شناخت اور معاشرے کے لیے ان کی خدمات کو خصوصی طور پر اجاگر کیا گیا۔
پروگرام کے دوران نوجوانوں سمیت سماجی کارکنوں نے بھی شرکت کی جبکہ قبائلی برادریوں کے ثقافتی ورثے اور ان کی روایات کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا۔ وہیں مقررین نے دور دراز اور پسماندہ علاقوں خاص کر پہاڑوں اور جنگلات میں زندگی گزار رہے قبائلی لوگوں کو درپیش مسائل اور چیلنجز پر روشنی ڈالی گئی۔
پلوامہ : ’قبائلی برادری خاص کر طلباء کی جانب سے جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے ٹاؤن ہال میں ’جن جاتیہ گورو دیوس‘ کے تحت ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا گیا، جس میں قبائلی برادریوں کے شاندار ثقافتی ورثے، روایات، شناخت اور معاشرے کے لیے ان کی خدمات کو خصوصی طور پر اجاگر کیا گیا۔
پروگرام کے دوران نوجوانوں سمیت سماجی کارکنوں نے بھی شرکت کی جبکہ قبائلی برادریوں کے ثقافتی ورثے اور ان کی روایات کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا۔ وہیں مقررین نے دور دراز اور پسماندہ علاقوں خاص کر پہاڑوں اور جنگلات میں زندگی گزار رہے قبائلی لوگوں کو درپیش مسائل اور چیلنجز پر روشنی ڈالی گئی۔