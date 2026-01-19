ETV Bharat / Videos

انگدھ پال سنگھ، مفلسی کے باوجود میٹرک میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا ہونہار طالب علم - TRAL STUDENT SUCCESS STORY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
انگدھ پال سنگھ، مفلسی کے باوجود میٹرک میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا ہونہار طالب علم (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 19, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

چندریگام ترال (شبیر بھٹ): غریبی اور مفلسی کے باوجود جنوبی کشمیر کے ایک سکھ طالب علم نے میٹرک کے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرکے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ اپنے خوابوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے مفلسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق چندریگام ترال سے تعلق رکھنے والے انگد پال سنگھ نام کے ایک طالب علم نے میٹرک کے نتائج میں 500 سو میں سے چار سو چورانوے نمبرات حاصل کرکے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے والدین اور اپنے علاقے کا نام روشن کیا ہے۔ انگد پال کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے جو صرف ایک کمرے کی رہائش میں زندگی گزار رہا ہے۔ تاہم عزم مسلسل اور ہمت کے بل پر انگدھ سنگھ نے امتیازی پوزیشن حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں اس کے چرچے ہیں۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے انگدھ سنگھ نے بتایا کہ وہ گورنمنٹ ہائی اسکول املر کا طالب رہا ہے جہاں کے ٹیچرز نے اس کی بہتر تربیت کی، جب کہ والدین نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور اسی کے نتیجے میں اسے یہ کامیابی ملی ہے۔ انگدھ سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں ایک ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ انگدھ کے چھوٹے بھائی امرت پال نے بتایا کہ بھائی کی کامیابی سے گھر میں خوشی کا ماحول ہے اور وہ بھی بھائی کی طرح کامیاب بن کر اپنے غریب والدین کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ وہیں مقامی اوقاف کے چیئرمین محمد اشرف راتھر نے بتایا کہ انگدھ پال سنگھ کی کامیابی سے پورا گاؤں شادمان ہے کیونکہ اس ہونہار طالب علم نے مفلسی کے باوجود بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گاؤں میں سکھ مسلم سبھی لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور انگدھ پال کی کامیابی ہم سے کے لیے باعث مسرت ہے۔

چندریگام ترال (شبیر بھٹ): غریبی اور مفلسی کے باوجود جنوبی کشمیر کے ایک سکھ طالب علم نے میٹرک کے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرکے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ اپنے خوابوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے مفلسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق چندریگام ترال سے تعلق رکھنے والے انگد پال سنگھ نام کے ایک طالب علم نے میٹرک کے نتائج میں 500 سو میں سے چار سو چورانوے نمبرات حاصل کرکے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے والدین اور اپنے علاقے کا نام روشن کیا ہے۔ انگد پال کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے جو صرف ایک کمرے کی رہائش میں زندگی گزار رہا ہے۔ تاہم عزم مسلسل اور ہمت کے بل پر انگدھ سنگھ نے امتیازی پوزیشن حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں اس کے چرچے ہیں۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے انگدھ سنگھ نے بتایا کہ وہ گورنمنٹ ہائی اسکول املر کا طالب رہا ہے جہاں کے ٹیچرز نے اس کی بہتر تربیت کی، جب کہ والدین نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور اسی کے نتیجے میں اسے یہ کامیابی ملی ہے۔ انگدھ سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں ایک ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ انگدھ کے چھوٹے بھائی امرت پال نے بتایا کہ بھائی کی کامیابی سے گھر میں خوشی کا ماحول ہے اور وہ بھی بھائی کی طرح کامیاب بن کر اپنے غریب والدین کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ وہیں مقامی اوقاف کے چیئرمین محمد اشرف راتھر نے بتایا کہ انگدھ پال سنگھ کی کامیابی سے پورا گاؤں شادمان ہے کیونکہ اس ہونہار طالب علم نے مفلسی کے باوجود بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گاؤں میں سکھ مسلم سبھی لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور انگدھ پال کی کامیابی ہم سے کے لیے باعث مسرت ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAL YOUTH SUCCEEDS WITH GOOD MARKS
TRAL YOUTH PERFORMANCE IN MATRIC
KASHMIR MATRIC RESULT 2026
KASHMIR CLASS 10TH RESULT
TRAL STUDENT SUCCESS STORY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

ترال میں شہری جنگلی کے حملے میں زخمی

کشمیر، جنگلی سور کے حملے میں شہری زخمی

January 17, 2026 at 6:09 PM IST
برفباری کی پیشگوئی کے پیش نظر میکینکل ڈیمارٹمنٹ متحرک

برفباری کی پیشگوئی کے پیش نظر میکینکل ڈیمارٹمنٹ متحرک

January 17, 2026 at 3:52 PM IST
کشمیر، منجمد ندی نالوں اور یخ قلم سے سیاحوں لطف اندوز

کشمیر، منجمد ندی نالوں اور یخ قلم سے سیاحوں لطف اندوز

January 16, 2026 at 7:28 PM IST
ا

محبوبہ مفتی کا ایرانی عوام سے متحد ہوکر ’امریکہ، اسرائیل کی چال‘ کو ناکام بنانے کا مشورہ

January 16, 2026 at 6:21 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.