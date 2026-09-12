ETV Bharat / Videos

میریج ہال ترال کی تعمیر جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کا مطالبہ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
میریج ہال ترال کی تعمیر جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کا مطالبہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 12, 2026 at 8:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال: جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں قریب چار کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے میریج ہال تکمیل سے کوسوں دور ہے۔ لوگوں نے حکام پر سست رفتاری سے کام جاری رکھنے کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ "اہمیت کے حامل اس پروجیکٹ کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔"

ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں سال 2024 میں 3.75 کروڑ روپے کی لاگت سے میریج ہال کی تعمیر کو منظوری دی گئی اور کام بھی شروع کیا گیا تاہم گرچہ میریج ہال کی دونوں منزلوں کا ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے تاہم اندرونی کام ابھی بھی نامکمل ہے۔ 

لوگوں نے متعلقہ حکام سے کام میں سرعت لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔

ترال: جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں قریب چار کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے میریج ہال تکمیل سے کوسوں دور ہے۔ لوگوں نے حکام پر سست رفتاری سے کام جاری رکھنے کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ "اہمیت کے حامل اس پروجیکٹ کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔"

ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں سال 2024 میں 3.75 کروڑ روپے کی لاگت سے میریج ہال کی تعمیر کو منظوری دی گئی اور کام بھی شروع کیا گیا تاہم گرچہ میریج ہال کی دونوں منزلوں کا ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے تاہم اندرونی کام ابھی بھی نامکمل ہے۔ 

لوگوں نے متعلقہ حکام سے کام میں سرعت لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

MARRIAGE HALL
TRAL NEWS
TRAL MARRIAGE HALL
JAMMU KASHMIR
TRAL MARRIAGE HALL INCOMPLETE

اسی موضوع پر

Preparation to Raise Key Public Issues of Rajpora and Pulwama in the Assembly, Urdu News

پلوامہ اور راجپورہ میں جل جیون مشن سمیت مختلف اسکیمیں غیر فعال

September 12, 2026 at 5:11 PM IST
پلوامہ لوک عدالت میں مقدمات کے فوری تصفیے کے لیے چھ بینچز کا قیام

پلوامہ لوک عدالت میں مقدمات کے فوری تصفیے کے لیے چھ بینچز کا قیام

September 12, 2026 at 5:04 PM IST
ا

جموں کشمیر بھر میں این ایچ ایم ملازمین کا احتجاج جاری

September 11, 2026 at 9:00 PM IST
ا

بریل اور اشاروں کی زبان، خصوصی بچوں کے لیے دینی و دنیوی تعلیم کا نیا دروازہ

September 10, 2026 at 4:13 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.