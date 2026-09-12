میریج ہال ترال کی تعمیر جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کا مطالبہ
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 12, 2026 at 8:05 PM IST
ترال: جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں قریب چار کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے میریج ہال تکمیل سے کوسوں دور ہے۔ لوگوں نے حکام پر سست رفتاری سے کام جاری رکھنے کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ "اہمیت کے حامل اس پروجیکٹ کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔"
ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں سال 2024 میں 3.75 کروڑ روپے کی لاگت سے میریج ہال کی تعمیر کو منظوری دی گئی اور کام بھی شروع کیا گیا تاہم گرچہ میریج ہال کی دونوں منزلوں کا ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے تاہم اندرونی کام ابھی بھی نامکمل ہے۔
لوگوں نے متعلقہ حکام سے کام میں سرعت لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
ترال: جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں قریب چار کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے میریج ہال تکمیل سے کوسوں دور ہے۔ لوگوں نے حکام پر سست رفتاری سے کام جاری رکھنے کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ "اہمیت کے حامل اس پروجیکٹ کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔"
ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں سال 2024 میں 3.75 کروڑ روپے کی لاگت سے میریج ہال کی تعمیر کو منظوری دی گئی اور کام بھی شروع کیا گیا تاہم گرچہ میریج ہال کی دونوں منزلوں کا ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے تاہم اندرونی کام ابھی بھی نامکمل ہے۔
لوگوں نے متعلقہ حکام سے کام میں سرعت لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔