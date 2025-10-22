ETV Bharat / Videos

سڑک حادثے میں زخمی کمسن جاں بحق، لوگوں نے کیا احتجاج - TRAL HIT AND RUN

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 22, 2025 at 5:32 PM IST

ترال (شبیر بٹ) : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں قریب دس روز قبل ہِٹ اینڈ رَن معاملے میں زخمی ہوئے کمسن بچے کی موت واقع ہو گئی۔ ضلع کے ہردومیر، ترال سے تعلق رکھنے والے کمسن بچے کو دس اکتوبر کو ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ جس کے بعد اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔

کمسن کی موت کے بعد علاقے میں غم واندوہ کی لہر دوڑ گئی ہے اور علاقے مرد و خواتین، پیر و جوان بڑی تعداد میں جمع ہوکر تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ لوگوں نے اس واقعے کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا۔  

مقامی لوگوں نے موقع سے فرار ہوئے ڈرائیور کو پکڑنے میں ’’پولیس کی ناکامی‘‘ پر بھی سوالات اٹھائے اور کہا کہ ترال ڈاڈسرہ سڑک پر جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں تاہم اس کے باوجود اتنے روز بعد بھی ڈرائیور کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے جو کہ حیران کن ہے۔

ادھر، مقامی پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کئی گاڑیوں کی نشاندہی کی ہے اور متعدد افراد سے پوچھ تاچھ بھی کی جا رہی ہے۔

ETV Bharat Urdu Team

