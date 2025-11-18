ETV Bharat / Videos

جموں سے کشمیر راست ٹرین سروس کب ہوگی شروع؟ آفیشل نے بتائی تاریخ - TRAIN TO KASHMIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 18, 2025 at 4:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں : جموں ریلوے ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر، اُچت سنگھل، نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران جموں سے کشمیر راست ٹرین سروس کی شروعات، سردی کے دوران انتظامات، چیلنجز، سیکورٹی سمیت کئی اہم معاملات پر گفتگو کی۔

جموں اور سرینگر کے مابین راست وندے بھارت ٹرین سروس کی شروعات کے حوالہ سے اچت سنگھل نے کہا کہ سبھی رکاوٹوں کو دور کرکے امید ہے کہ دسمبر تک جموں سے کشمیر راست ٹرین خدمت ممکن ہو پائے گی۔

انہوں نے کہا کہ سردیوں کے دوران مسافروں سمیت ریلوے نیٹورک کے لیے بھی جبکہ مجموعی طور سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔  

سِنگھل نے بتایا کہ جموں سے کٹرہ تک ریلوے لائن کی محدود گنجائش، پلیٹ فارم کی قلت اور وندے بھارت ٹرین کے لیے مخصوص واشنگ لائن کی عدم دستیابی جیسے چیلنجز پر ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ دسمبر تک سبھی رکاوٹیں دور ہو جائیں گے۔ انہوں نے دسمبر میں جموں سے راست سرینگر ٹرین کی شروعات ممکن ہونے کی امید کا اظہار کیا۔

جموں : جموں ریلوے ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر، اُچت سنگھل، نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران جموں سے کشمیر راست ٹرین سروس کی شروعات، سردی کے دوران انتظامات، چیلنجز، سیکورٹی سمیت کئی اہم معاملات پر گفتگو کی۔

جموں اور سرینگر کے مابین راست وندے بھارت ٹرین سروس کی شروعات کے حوالہ سے اچت سنگھل نے کہا کہ سبھی رکاوٹوں کو دور کرکے امید ہے کہ دسمبر تک جموں سے کشمیر راست ٹرین خدمت ممکن ہو پائے گی۔

انہوں نے کہا کہ سردیوں کے دوران مسافروں سمیت ریلوے نیٹورک کے لیے بھی جبکہ مجموعی طور سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔  

سِنگھل نے بتایا کہ جموں سے کٹرہ تک ریلوے لائن کی محدود گنجائش، پلیٹ فارم کی قلت اور وندے بھارت ٹرین کے لیے مخصوص واشنگ لائن کی عدم دستیابی جیسے چیلنجز پر ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ دسمبر تک سبھی رکاوٹیں دور ہو جائیں گے۔ انہوں نے دسمبر میں جموں سے راست سرینگر ٹرین کی شروعات ممکن ہونے کی امید کا اظہار کیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR DIRECT TRAIN SERVICE
VANDE BHARAT EXPRESS
VANDE BHARAT RAIL SERVICE
جموں کشمیر ٹرین
TRAIN TO KASHMIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

ا

عمر عبداللہ نے پولیس اسٹیشن دھماکہ میں ہوئے زخمیوں کی عیادت کی

November 18, 2025 at 3:02 PM IST
سرینگر میں ادبی تقریب منعقد

سرینگر میں ادبی تقریب کے دوران ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کو دیا گیا اعزاز

November 17, 2025 at 6:47 PM IST
پلوامہ، بہتر سڑک رابطے اور صافی پانی کا مطالبہ

پلوامہ، بہتر سڑک رابطے اور صافی پانی کا مطالبہ

November 17, 2025 at 6:04 PM IST
موسم خزں میں چنار کے رنگ برنگے پتوں سے سیاح محظوظ

موسم خزں میں چنار کے رنگ برنگے پتوں سے سیاح محظوظ

November 13, 2025 at 8:35 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.