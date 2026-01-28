کشمیر: ہائی وے پر جزوی طور ٹریفک بحال - TRAFFIC RESTORED ON NH 44
Published : January 28, 2026 at 3:00 PM IST
رام بن: برفباری اور پھسلن کے باعث ٹریفک کے لیے بند کی گئی سرینگر - جموں قومی شاہراہ (این ایچ 44) کو جزوی طور پر چھوٹی گاڑیوں کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ اور صوبہ جموں کے اودھم پور میں ہائی وے کی دونوں جانب درماندہ لائٹ موٹر وہیکلز LMVsکو آگے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم مال بردار اور مسافر بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں اب بھی شاہراہ کے دونوں اطراف میں موجود ہیں، اور حکام کا کہنا ہے کہ شاہراہ پر مکمل طور پر برف کی صفائی اور درماندہ گاڑیوں کی کلیئرنس کے بعد ہی دونوں جانب معمول کا ٹریفک بحال کیا جائے گا۔
