ETV Bharat / Videos

جموں کشمیر: رابطہ سڑکیں بند، وادی کی برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح بے چین، ویڈیو دیکھیں - SNOWFALL IN KASHMIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
رابطہ سڑکیں بند، وادی کی برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح بے چین (ANI)

By ANI

Published : January 23, 2026 at 12:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

رامبن: وادی کشمیر میں برف باری اور میدانی علاقوں میں بارش کے چلتے جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) سمیت کئی رابطہ سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔  

مغل روڈ، ایس ایس جی روڈ، اور سنتھن روڈ پر ٹریفک کو معطل کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر ٹریفک پولیس نے مسافروں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ جب تک ان راستوں کو باضابطہ طور پر محفوظ قرار نہیں دیا جاتا تب تک سفر سے گریز کریں۔

سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ ٹریفک میں پھنسے سیاح وادی کی برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ، وہ جلد از جلد برف باری والے علاقوں میں پہنچنا چاہتے ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے سڑکوں کو بند کرنے کے احکامات کی وجہ سے وہ انتظار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

رامبن: وادی کشمیر میں برف باری اور میدانی علاقوں میں بارش کے چلتے جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) سمیت کئی رابطہ سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔  

مغل روڈ، ایس ایس جی روڈ، اور سنتھن روڈ پر ٹریفک کو معطل کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر ٹریفک پولیس نے مسافروں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ جب تک ان راستوں کو باضابطہ طور پر محفوظ قرار نہیں دیا جاتا تب تک سفر سے گریز کریں۔

سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ ٹریفک میں پھنسے سیاح وادی کی برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ، وہ جلد از جلد برف باری والے علاقوں میں پہنچنا چاہتے ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے سڑکوں کو بند کرنے کے احکامات کی وجہ سے وہ انتظار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU SRINAGAR NH 44
TOURIST SNOWFALL
KASHMIR TRAFFIC
کشمیر میں برف باری
SNOWFALL IN KASHMIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ANI

...view details

اسی موضوع پر

سرینگر جموں شاہراہ، مغل روڑ سمیت کئی سڑکیں بند

سرینگر جموں شاہراہ، مغل روڑ سمیت کئی سڑکیں بند

January 23, 2026 at 11:50 AM IST
شوپیاں میں آئی ای ڈی کو بنایا گیا ناکارہ

جنوبی کشمیر میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، آئی ای ڈی کو بنایا گیا ناکارہ

January 21, 2026 at 6:26 PM IST
A book on Kashmir that has sparked a new debate Urdu News

کشمیر پر ایک کتاب کا اجرا، جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی

January 21, 2026 at 5:34 PM IST
jodhpur handicrafts made from old bullock cart in artifacts fair 2026 featured in several foreign film series Urdu News

'وراثت' کو ملی ایک نئی شناخت، بیرون ملک مانگ بڑھی، اب مقامی مارکیٹ میں کھپت بڑھی

January 20, 2026 at 4:59 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.