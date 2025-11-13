موسم خزں میں چنار کے رنگ برنگے پتوں سے سیاح محظوظ - KASHMIR AUTUMN
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 13, 2025 at 8:35 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : وادی کشمیر کی سیر پر آئے سیاح موسم خزاں میں درختوں خاص کر قدآوار چنار کی پر کشش خوبصورتی اور دلکشی سے محظوظ ہو رہے ہیں۔
جگہ خاص کر مغل باغات میں جگہ گرے ہوئے چنار کے سرخ و زرد پتوں پر مستی کر رہے سیاح خزاں کی دلکشی کو دیکھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے کشمیر میں پت جھڑ کے اس حسین منظر کا مشاہدہ کرنے کی خاطر خصوصی طور وادی آئے ہوئے ہیں۔
خزاں کی آمد کے ساتھ ہی کشمیر وادی ایک قدرتی، سنہرے اور سرخ رنگوں میں ڈوب جاتی ہے۔ زمین پر پڑے ہوئے درختوں خاص کر چنار کے پتوں کی سرخ اور زرد تہیں کشمیر وادی کو ایک دلکش اور دیدہ زیب منظر میں بدل دیتی ہیں۔
