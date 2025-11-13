ETV Bharat / Videos

موسم خزں میں چنار کے رنگ برنگے پتوں سے سیاح محظوظ - KASHMIR AUTUMN

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 13, 2025 at 8:35 PM IST

سرینگر (پرویز الدین) : وادی کشمیر کی سیر پر آئے سیاح موسم خزاں میں درختوں خاص کر قدآوار چنار کی پر کشش خوبصورتی اور دلکشی سے محظوظ ہو رہے ہیں۔

جگہ خاص کر مغل باغات میں جگہ گرے ہوئے چنار کے سرخ و زرد پتوں پر مستی کر رہے سیاح خزاں کی دلکشی کو دیکھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے کشمیر میں پت جھڑ کے اس حسین منظر کا مشاہدہ کرنے کی خاطر خصوصی طور وادی آئے ہوئے ہیں۔

خزاں کی آمد کے ساتھ ہی کشمیر وادی ایک قدرتی، سنہرے اور سرخ رنگوں میں ڈوب جاتی ہے۔ زمین پر پڑے ہوئے درختوں خاص کر چنار کے پتوں کی سرخ اور زرد تہیں کشمیر وادی کو ایک دلکش اور دیدہ زیب منظر میں بدل دیتی ہیں۔  

CHINAR LEAVES
AUTUMN IN KASHMIR
KASHMIR TOURISM
کشمیر خزاں
KASHMIR AUTUMN

ETV Bharat Urdu Team

