ڈل جھیل کی سحر انگیز لہریں، صبح کا پررونق مںنظر، سیاحوں کی توجہ کا مرکز
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By PTI
Published : September 7, 2026 at 3:34 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر ان دنوں سیاحوں کے لیے جنت کا نظارہ پیش کر رہی ہے، اور یہاں آئے سیاح معروف سیاحتی مقامات خاص کر ڈل جھیل سے لفط اندوز ہو رہے ہیں۔
سرینگر میں صبح کا موسم انتہائی خوشگوار اور دلکش ہے، جس کا لطف اٹھانے کے لیے ملک و بیرونِ ملک سے آئے سیاح بڑی تعداد میں ڈل جھیل کا رخ کر کرکے شکارا رائیڈ سے محظوظ ہو رہے ہیں، وہیں بعض سیاح ڈل جھیل کے پانی پر تیرتے ہاؤس بیٹ میں رات کزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
صبح کے سحر انگیز مناظر میں جھیل کے پرسکون پانی پر تیرتے روایتی 'شکارا' سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ سیاح نہ صرف ان شکارا سواریوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بلکہ وادی کے معتدل موسم، چاروں طرف پھیلے خوبصورت اور فلک بوس پہاڑوں اور مقامی ثقافت کے سحر میں کھوئے نظر آ رہے ہیں۔
سرینگر: وادی کشمیر ان دنوں سیاحوں کے لیے جنت کا نظارہ پیش کر رہی ہے، اور یہاں آئے سیاح معروف سیاحتی مقامات خاص کر ڈل جھیل سے لفط اندوز ہو رہے ہیں۔
سرینگر میں صبح کا موسم انتہائی خوشگوار اور دلکش ہے، جس کا لطف اٹھانے کے لیے ملک و بیرونِ ملک سے آئے سیاح بڑی تعداد میں ڈل جھیل کا رخ کر کرکے شکارا رائیڈ سے محظوظ ہو رہے ہیں، وہیں بعض سیاح ڈل جھیل کے پانی پر تیرتے ہاؤس بیٹ میں رات کزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
صبح کے سحر انگیز مناظر میں جھیل کے پرسکون پانی پر تیرتے روایتی 'شکارا' سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ سیاح نہ صرف ان شکارا سواریوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بلکہ وادی کے معتدل موسم، چاروں طرف پھیلے خوبصورت اور فلک بوس پہاڑوں اور مقامی ثقافت کے سحر میں کھوئے نظر آ رہے ہیں۔