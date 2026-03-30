ETV Bharat / Videos

پلوامہ کے ٹیولپ گارڈن میں سیاح ایک لاکھ سے زائد پھولوں سے لطف اندوز - PULWAMA TULIP GARDEN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 30, 2026 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ : کشمیر میں بہار کے آغاز کے ساتھ ہی سیاحوں کو یہاں کی سیر کے لیے راغب کرنے کی غرض سے حکومت گزشتہ برسوں سے ٹیولپ گارڈن کو فروغ دے رہی ہے۔ محکمہ پھول بانی کی جانب سے سرینگر کے معروف ٹیولپ گارڈن کے بعد جہاں کوکرناگ میں بھی باگ گل لالہ کی شروعات کی گئی وہیں اب جنوبی کشمیر کے پلوامہ میں بھی "باغ گل لالہ" کا رسمی طور پر افتتاح کیا گیا۔

حکام نے بتایا یہ پلوامہ کے ٹیولپ گارڈن میں رنگا رنگ اور مختلف اقسام کے پھول مقامی باشندوں سمیت سیاحوں  کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہاں فی الوقت درجن سے زائد اقسام کے قریب سوا لاکھ پودے اپنی آب و تاب کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں اور سیاحوں کو محظوظ ہونے کا ایک منفرد اور یادگار تجربہ فراہم کر رہے ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

PULWAMA TULIP
KASHMIR TOURISM
KASHMIR TULIP GARDEN
پلوامہ ٹیولپ گارڈن
PULWAMA TULIP GARDEN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.