پلوامہ کے ٹیولپ گارڈن میں سیاح ایک لاکھ سے زائد پھولوں سے لطف اندوز - PULWAMA TULIP GARDEN
Published : March 30, 2026 at 6:30 PM IST
پلوامہ : کشمیر میں بہار کے آغاز کے ساتھ ہی سیاحوں کو یہاں کی سیر کے لیے راغب کرنے کی غرض سے حکومت گزشتہ برسوں سے ٹیولپ گارڈن کو فروغ دے رہی ہے۔ محکمہ پھول بانی کی جانب سے سرینگر کے معروف ٹیولپ گارڈن کے بعد جہاں کوکرناگ میں بھی باگ گل لالہ کی شروعات کی گئی وہیں اب جنوبی کشمیر کے پلوامہ میں بھی "باغ گل لالہ" کا رسمی طور پر افتتاح کیا گیا۔
حکام نے بتایا یہ پلوامہ کے ٹیولپ گارڈن میں رنگا رنگ اور مختلف اقسام کے پھول مقامی باشندوں سمیت سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہاں فی الوقت درجن سے زائد اقسام کے قریب سوا لاکھ پودے اپنی آب و تاب کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں اور سیاحوں کو محظوظ ہونے کا ایک منفرد اور یادگار تجربہ فراہم کر رہے ہیں۔
