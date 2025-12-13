عمر عبداللہ نے سیاحت کو فروغ دینے کے لئے گلمرگ میں جدید سکی لفٹ کا افتتاح کیا - OMAR ABDULLAH INAUGURATES SKI LIFT
Published : December 13, 2025 at 8:55 PM IST
گلمرگ: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے معروف سیاحتی مقام گلمرگ کے کونگڈوری میں ایشیا کی سب سے طویل سکی ڈریگ لفٹ کا افتتاح کیا۔ یہ جدید لفٹ گلمرگ میں اسکیئنگ کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرے گی اور عالمی سطح پر اس کے سیاحتی مقام کو بھی مزید مستحکم کرے گی۔
وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر تمام متعلقہ اداروں اور اسٹیک ہولڈرز کے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ تاہم انہوں نے عوام سے ایک بار پھر برف باری کے لیے دعا گو رہنے کی تلقین کی تاکہ ’’سردیوں کے موسم میں سیاحت (ونٹر ٹورزم) کی بحالی ممکن ہو سکے۔‘‘ انہوں نے گلمرگ کے افروٹ میں ایک کانفرنس ہال کا بھی افتتاح کیا۔
