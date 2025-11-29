ETV Bharat / Videos

جنوبی کشمیر کا بجبہاڑ علاقہ ’دی ٹاؤن آف چنارز‘ - THE TOWN OF CHINARS BIJBEHARA

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 29, 2025 at 6:38 PM IST

اننت ناگ: بجبہاڑہ، جہلم کے کنارے آباد جنوبی کشمیر کا وہ تاریخی قصبہ ہے جو صدیوں پرانے چنار اور مغل دور کے دلکش باغات کی وجہ سے ’چنار ٹاؤن‘ یا ’دی ٹاؤن آف چنارز‘ کے نام سے مشہور ہے۔

پادشاہی باغ کی خاموش دلکشی ہو یا دارا شکہو گارڈن کی تاریخی شان، یہ باغات صرف بجبہاڑہ کی شناخت اور فخر ہی نہیں بلکہ کشمیر کی تاریخ و وراثت کے بھی امین ہیں۔

بجبہاڑہ صرف ایک قصب ہ ہی نہیں بلکہ تہذیبوں کا سنگم ہے۔ یہاں ریشیوں، صوفیوں اور اولیاء نے قیام کیا اور محبت و اخوت کا درس دیا۔  علاقے کی ہندو، مسلم اور سکھ روایات نے مل کر اس زمین کو مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کی علامت بنا دیا ہے۔

بجبہاڑہ میں موجود چنار کے بعض درخت صدیوں پرانے ہیں۔ اور یہ درخت مغل دور اور قصبے کے تابناک ماضی کے خاموش گواہ ہیں۔ یہ چنار صرف درخت نہیں بلکہ کشمیر کی تہذیب و تاریخ کا اٹوٹ حصہ ہیں۔

