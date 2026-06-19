ہندوستان کے پہلے آل فیمیل سمفنی بینڈ 'سورانجلی' کی طرف سے میوزیکل پرفارمنس - RAMOJI RAO AUDITORIUM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 19, 2026 at 6:04 PM IST
حیدرآباد کے باوقار انڈین اسکول آف بزنس (آئی ایس بی ) میں راموجی راؤ آڈیٹوریم کی افتتاحی تقریب جاری ہے۔ تقریب کے بعد ہندوستان کے پہلے آل فیمیل سمفنی بینڈ "سورانجلی" کی موسیقی کی پرفارمنس ہوگی۔اس بینڈ میں سبھی فنکار خاتوں ہیں۔ آئیے آئی ایس بی پر اس ایونٹ کی براہ راست نشریات دیکھتے ہیں۔
راموجی گروپ کے چیئرمین کرن نے جمعہ کو آئی ایس بی کے حیدرآباد کیمپس کے جدید ترین راموجی آڈیٹوریم میں ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ یہ سہولت راموجی فاؤنڈیشن کی جانب سے30 کروڑ کی روپئے سی ایس آر کی شراکت سے بنائی گئی تھی۔ 450 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ، راموجی آڈیٹوریم بین الاقوامی کانفرنسوں، تحقیقی سیمینارز، خصوصی لیکچرز، اور دیگر بڑے تعلیمی پروگراموں کی میزبانی کرنے کی آئی ایس بی کی صلاحیت کو بڑھا دے گا۔
حیدرآباد کے باوقار انڈین اسکول آف بزنس (آئی ایس بی ) میں راموجی راؤ آڈیٹوریم کی افتتاحی تقریب جاری ہے۔ تقریب کے بعد ہندوستان کے پہلے آل فیمیل سمفنی بینڈ "سورانجلی" کی موسیقی کی پرفارمنس ہوگی۔اس بینڈ میں سبھی فنکار خاتوں ہیں۔ آئیے آئی ایس بی پر اس ایونٹ کی براہ راست نشریات دیکھتے ہیں۔
راموجی گروپ کے چیئرمین کرن نے جمعہ کو آئی ایس بی کے حیدرآباد کیمپس کے جدید ترین راموجی آڈیٹوریم میں ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ یہ سہولت راموجی فاؤنڈیشن کی جانب سے30 کروڑ کی روپئے سی ایس آر کی شراکت سے بنائی گئی تھی۔ 450 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ، راموجی آڈیٹوریم بین الاقوامی کانفرنسوں، تحقیقی سیمینارز، خصوصی لیکچرز، اور دیگر بڑے تعلیمی پروگراموں کی میزبانی کرنے کی آئی ایس بی کی صلاحیت کو بڑھا دے گا۔