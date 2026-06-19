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ہندوستان کے پہلے آل فیمیل سمفنی بینڈ 'سورانجلی' کی طرف سے میوزیکل پرفارمنس - RAMOJI RAO AUDITORIUM

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ہندوستان کے پہلے آل فیمیل سمفنی بینڈ 'سورانجلی' کی طرف سے میوزیکل پرفارمنس (ETV Bharat Gfx)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 19, 2026 at 6:04 PM IST

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حیدرآباد کے باوقار انڈین اسکول آف بزنس (آئی ایس بی ) میں راموجی راؤ آڈیٹوریم کی افتتاحی تقریب جاری ہے۔ تقریب کے بعد  ہندوستان کے پہلے آل فیمیل سمفنی بینڈ "سورانجلی" کی موسیقی کی پرفارمنس ہوگی۔اس بینڈ میں سبھی فنکار خاتوں ہیں۔ آئیے آئی ایس بی پر اس ایونٹ کی براہ راست نشریات دیکھتے ہیں۔

 

راموجی گروپ کے چیئرمین کرن نے جمعہ کو آئی ایس بی کے حیدرآباد کیمپس کے جدید ترین راموجی آڈیٹوریم میں ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ یہ سہولت راموجی فاؤنڈیشن کی جانب سے30 کروڑ کی روپئے سی ایس آر کی شراکت سے بنائی گئی تھی۔ 450 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ، راموجی آڈیٹوریم بین الاقوامی کانفرنسوں، تحقیقی سیمینارز، خصوصی لیکچرز، اور دیگر بڑے تعلیمی پروگراموں کی میزبانی کرنے کی آئی ایس بی کی صلاحیت کو بڑھا دے گا۔

حیدرآباد کے باوقار انڈین اسکول آف بزنس (آئی ایس بی ) میں راموجی راؤ آڈیٹوریم کی افتتاحی تقریب جاری ہے۔ تقریب کے بعد  ہندوستان کے پہلے آل فیمیل سمفنی بینڈ "سورانجلی" کی موسیقی کی پرفارمنس ہوگی۔اس بینڈ میں سبھی فنکار خاتوں ہیں۔ آئیے آئی ایس بی پر اس ایونٹ کی براہ راست نشریات دیکھتے ہیں۔

 

راموجی گروپ کے چیئرمین کرن نے جمعہ کو آئی ایس بی کے حیدرآباد کیمپس کے جدید ترین راموجی آڈیٹوریم میں ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ یہ سہولت راموجی فاؤنڈیشن کی جانب سے30 کروڑ کی روپئے سی ایس آر کی شراکت سے بنائی گئی تھی۔ 450 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ، راموجی آڈیٹوریم بین الاقوامی کانفرنسوں، تحقیقی سیمینارز، خصوصی لیکچرز، اور دیگر بڑے تعلیمی پروگراموں کی میزبانی کرنے کی آئی ایس بی کی صلاحیت کو بڑھا دے گا۔

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TAGGED:

INDIAN SCHOOL OF BUSINESS
ALL FEMALE SYMPHONY BAND
SURANJALI
انڈین اسکول آف بزنس
RAMOJI RAO AUDITORIUM

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ETV Bharat Urdu Team

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