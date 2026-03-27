رام بن میں گجر بکروال طبقہ نے کیا پروگرام کا انعقاد - RAMBAN GUJJAR BAKERWAL PROGRAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 27, 2026 at 4:55 PM IST
رام بن : صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رامبن میں جموں و کشمیر گجر بکروال کانفرنس (JKGBC) نامی تنظیم نے ڈاک بنگلوو میں ایک پروگرام منعقد کیا جس میں گجر بکروال طبقہ سے وابستہ لیڈران و کارکنان کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔
اس موقع تنظیم کے لیڈران نے بتایا کہ سابقہ سبھی اکائیوں کو تحلیل کرکے کمیٹی کو ازسرِ نو تشکیل دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے جس بارے میں جلد ہی اقدامات اٹھایا جائے گا۔
پروگرام کے دوران تنظیم کے لیڈران نے گجر بکروال طبقہ کو درپیش مشکلات کو اجاگر کرتے ہوئے حکام کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی گئی۔
