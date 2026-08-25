ربیع الاول کے مقدس ماہ میں ہی کائنات کے اندھیرے چھٹ گئے - RABI UL AWWAL IN KASHMIR
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Published : August 25, 2026 at 11:45 AM IST
ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ)
ربیع الاول کے مقدس مہینے میں کائنات کے امام، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی پیدائش سے پوری کائنات روشن ہوئی۔ اس لیے اس مقدس ماہ کے اندر مولود النبی ﷺ کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی سیرتِ طیبہ اور شمائل کا بیان کرنا انتہائی نیک نیتی اور ثواب کا کام ہے۔ ان خیالات کا اظہار معروف عالمِ دین اور خانقاہِ فیض پناہ ترال کے امام، مولانا عرفان احمد ثقفی نے 'ای ٹی وی بھارت' کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ ان کا کہنا تھا: "اس رحمتِ مجسم اور محسنِ اعظم ﷺ کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے قلوب ہمہ وقت آپ کی عظمت و احترام سے معمور ہوتے اور ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن آپ کی تعظیم و توقیر کی ترجمان ہوتی۔ ہمارا ہر عمل آپ کے اسوہٴ حسنہ کا نمونہ اور ہماری ہر حرکت و سکون آپ کی سنتِ مطہرہ کے تابع ہوتی؛ گویا ہماری مکمل زندگی سیرتِ رسول ﷺ کا تذکار اور اخلاقِ نبوی ﷺ کی جیتی جاگتی تصویر ہونی چاہیے تھی۔
مولانا عرفان احمد ثقفی نے کہا کہ ہمیں آپ ﷺ کی زندگی کا مکمل آئینہ ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ دیگر اہلِ ادیان و مذاہب کی دیکھا دیکھی ہم بھی اس نبی برحق اور محسنِ اعظم ﷺ کی یاد و تذکرہ کے لیے چند دن مخصوص کرلیں اور پھر پورے سال بھولے سے بھی آپ کی سیرت و اخلاق کا ذکر زبان پر نہ لائیں۔ لاریب کہ آپ ﷺ کا تذکرہ، آپ کی یاد اور آپ کے فکر میں حیات کے جتنے لمحے بھی گزر جائیں، وہ ہمارے لیے سرمایہٴ سعادت اور ذریعہٴ نجاتِ آخرت ہیں۔"
مولانا عرفان احمد ثقفی نے اس بات پر حیرت اور افسوس کا اظہار کیا کہ مجموعی طور پر جہاں پورے عالم میں ربیع الاول کے متبرک ایام میں حضور اکرم ﷺ کی سیرتِ طیبہ، پاکیزہ کردار اور فرمودات کو لے کر مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہیں سوشل میڈیا کے اس دور میں کچھ ناعاقبت اندیش عناصر مسلکی اور فروعی معاملات کو ہوا دے کر ان متبرک ایام کی فضا کو آلودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ علمائے کرام کو دینِ اسلام کی آبیاری اور امت کی وحدانیت کو برقرار رکھنے کی مخلصانہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے اور وقت کا اہم تقاضا بھی۔ مولانا عرفان کے مطابق، ماہِ ربیع الاول میں ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سرکارِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی سیرتِ طیبہ کا گہرا مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اخلاقِ حسنہ کو اپنا کر آپ ﷺ سے اپنی سچی محبت کا عملی ثبوت فراہم کریں۔
ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ)
ربیع الاول کے مقدس مہینے میں کائنات کے امام، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی پیدائش سے پوری کائنات روشن ہوئی۔ اس لیے اس مقدس ماہ کے اندر مولود النبی ﷺ کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی سیرتِ طیبہ اور شمائل کا بیان کرنا انتہائی نیک نیتی اور ثواب کا کام ہے۔ ان خیالات کا اظہار معروف عالمِ دین اور خانقاہِ فیض پناہ ترال کے امام، مولانا عرفان احمد ثقفی نے 'ای ٹی وی بھارت' کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ ان کا کہنا تھا: "اس رحمتِ مجسم اور محسنِ اعظم ﷺ کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے قلوب ہمہ وقت آپ کی عظمت و احترام سے معمور ہوتے اور ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن آپ کی تعظیم و توقیر کی ترجمان ہوتی۔ ہمارا ہر عمل آپ کے اسوہٴ حسنہ کا نمونہ اور ہماری ہر حرکت و سکون آپ کی سنتِ مطہرہ کے تابع ہوتی؛ گویا ہماری مکمل زندگی سیرتِ رسول ﷺ کا تذکار اور اخلاقِ نبوی ﷺ کی جیتی جاگتی تصویر ہونی چاہیے تھی۔
مولانا عرفان احمد ثقفی نے کہا کہ ہمیں آپ ﷺ کی زندگی کا مکمل آئینہ ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ دیگر اہلِ ادیان و مذاہب کی دیکھا دیکھی ہم بھی اس نبی برحق اور محسنِ اعظم ﷺ کی یاد و تذکرہ کے لیے چند دن مخصوص کرلیں اور پھر پورے سال بھولے سے بھی آپ کی سیرت و اخلاق کا ذکر زبان پر نہ لائیں۔ لاریب کہ آپ ﷺ کا تذکرہ، آپ کی یاد اور آپ کے فکر میں حیات کے جتنے لمحے بھی گزر جائیں، وہ ہمارے لیے سرمایہٴ سعادت اور ذریعہٴ نجاتِ آخرت ہیں۔"
مولانا عرفان احمد ثقفی نے اس بات پر حیرت اور افسوس کا اظہار کیا کہ مجموعی طور پر جہاں پورے عالم میں ربیع الاول کے متبرک ایام میں حضور اکرم ﷺ کی سیرتِ طیبہ، پاکیزہ کردار اور فرمودات کو لے کر مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہیں سوشل میڈیا کے اس دور میں کچھ ناعاقبت اندیش عناصر مسلکی اور فروعی معاملات کو ہوا دے کر ان متبرک ایام کی فضا کو آلودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ علمائے کرام کو دینِ اسلام کی آبیاری اور امت کی وحدانیت کو برقرار رکھنے کی مخلصانہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے اور وقت کا اہم تقاضا بھی۔ مولانا عرفان کے مطابق، ماہِ ربیع الاول میں ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سرکارِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی سیرتِ طیبہ کا گہرا مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اخلاقِ حسنہ کو اپنا کر آپ ﷺ سے اپنی سچی محبت کا عملی ثبوت فراہم کریں۔