کار تالاب میں گرگئی، مقامی لوگوں نے ایک شخص کو بچایا - THE CAR FELL INTO THE POND
Published : November 27, 2025 at 6:12 PM IST
پیلی بھیت: اترپردیش کے شہر پیلی بھیت کے گوہنیا تالاب پر ایک بڑا حادثہ اس وقت ٹل گیا جب ایک بے قابو کار سیدھے تالاب کے گہرے پانی میں جاگری۔ پانی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے دباؤ سے گاڑی میں سوار نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تاہم جائے وقوعہ پر موجود دنیش نامی دلیر نوجوان نے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے فوری طور پر تالاب میں چھلانگ لگا کر پھنسے نوجوان کو بحفاظت نکال لیا۔ بے ہوش نوجوان کو فوری علاج کے لیے ضلع اسپتال لے جایا گیا۔
حادثہ کیسے ہوا
اطلاعات کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی کار کا ڈرائیور شبھم تیواری شہر کا رہنے والا ہے۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی واضح معلومات جاری نہیں کی گئی ہیں کہ کس طرح اس کی کار بے قابو ہو گئی اور تیز رفتاری سے تالاب میں جا گری۔ مقامی پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی سٹی پولیس انسپکٹر ستیندر کمار اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور حالات کو قابو میں کیا۔ پولیس نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
