ETV Bharat / Videos

جدید دور میں بھی فائر اسٹیشن سے محروم ضلع ترال کا آری پل تحصیل - ARIPAL FIRE BROKE OUT IN HOUSE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 17, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال، (شبیر بھٹ): وادیٔ کشمیر میں لمبے وقت سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جہاں جنگلات میں آتشزدگی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر سبز سونے کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہیں جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال کا آری پل تحصیل اس جدید دور میں بھی فائر اسٹیشن نہ ہونے سے آگ لگنے کے حادثات رونما ہونے کی صورت میں مال واسباب جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے تحصیل آری پل ترال کی آبادی نے علاقے میں فائر سروس اسٹیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے اور خاموش احتجاج کرکے اپنی مانگ انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ قریبی فائر اسٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے آتشزدگی کے واقعات کے دوران امدادی کارروائی میں تاخیر ہوتی ہے۔ 

احتجاجیوں نے کہا کہ آتشزدگی کے واقعات کے نتیجے میں قیمتی املاک کو نقصان پہنچتا ہے اور انسانی جانیں بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ عوام نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ علاقے کی آبادی اور حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری طور پر فائر سروس اسٹیشن قائم کیا جائے تاکہ ہنگامی حالات میں بروقت مدد فراہم کی جا سکے۔ مقامی باشندوں نے بتایا کہ تحصیل آری پل ایک وسیع اور گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں دور دراز دیہات بھی شامل ہیں۔

ایسے میں آگ لگنے کے کسی بھی واقعے کی صورت میں قریبی علاقوں سے فائر بریگیڈ کے پہنچنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، جس سے نقصان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر گھروں، دکانوں اور جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، لیکن بروقت سہولت نہ ہونے کے باعث قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کہ حال ہی میں یہاں آگ لگنے کی کئی وارداتیں رونما ہوئی ہیں۔

ترال، (شبیر بھٹ): وادیٔ کشمیر میں لمبے وقت سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جہاں جنگلات میں آتشزدگی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر سبز سونے کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہیں جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال کا آری پل تحصیل اس جدید دور میں بھی فائر اسٹیشن نہ ہونے سے آگ لگنے کے حادثات رونما ہونے کی صورت میں مال واسباب جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے تحصیل آری پل ترال کی آبادی نے علاقے میں فائر سروس اسٹیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے اور خاموش احتجاج کرکے اپنی مانگ انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ قریبی فائر اسٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے آتشزدگی کے واقعات کے دوران امدادی کارروائی میں تاخیر ہوتی ہے۔ 

احتجاجیوں نے کہا کہ آتشزدگی کے واقعات کے نتیجے میں قیمتی املاک کو نقصان پہنچتا ہے اور انسانی جانیں بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ عوام نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ علاقے کی آبادی اور حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری طور پر فائر سروس اسٹیشن قائم کیا جائے تاکہ ہنگامی حالات میں بروقت مدد فراہم کی جا سکے۔ مقامی باشندوں نے بتایا کہ تحصیل آری پل ایک وسیع اور گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں دور دراز دیہات بھی شامل ہیں۔

ایسے میں آگ لگنے کے کسی بھی واقعے کی صورت میں قریبی علاقوں سے فائر بریگیڈ کے پہنچنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، جس سے نقصان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر گھروں، دکانوں اور جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، لیکن بروقت سہولت نہ ہونے کے باعث قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کہ حال ہی میں یہاں آگ لگنے کی کئی وارداتیں رونما ہوئی ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

TEHSIL ARIPAL WITHOUT FIRE STATION
PEOPLE STAGE PROTEST IN ARIPAL
FIRE BROKE RESIDENTIAL HOUSE
FIRE BROKE OUT IN HOUSE
ARIPAL FIRE BROKE OUT IN HOUSE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

Leopard successfully captured in Rajpura people breathe a sigh of relief Urdu News

کئی گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد تیندوے کو زندہ حالت میں پکڑا گیا

December 17, 2025 at 1:22 PM IST
DDC Tulail demands resignation of MLA Gurez, says people threatened with defamation after video went viral Urdu News

سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد رکن اسمبلی گریز نظیر احمد خان کو استعفیٰ دینا چاہیے

December 17, 2025 at 1:10 PM IST
ا

ادھمپور انکاؤنٹر پر آئی جی پی جموں بھیم سین توتی کی میڈیا بریفنگ

December 16, 2025 at 3:09 PM IST
عمر عبداللہ

اگر میرے کسی وزیر پر ایسے الزامات ہوتے تو ایجنسیز نے چھاپہ مارا ہوتا: عمر عبداللہ

December 15, 2025 at 6:13 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.