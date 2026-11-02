ETV Bharat / Videos

ٹیچرز ایسوسی ایشن ترال کے زیر اہتمام پروگرام

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ٹیچرز ایسوسی ایشن ترال کے زیر اہتمام پروگرام (Credit; ETV BHARAT)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 2, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ)

جموں و کشمیر ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے آج ٹاؤن ہال ترال میں اساتذہ کی ایک اہم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ایسوسی ایشن کے صدر شاہ فیاض نے کی۔ اس موقع پر حاتم قیوم، غیاث الدین، ارشد قلمی، میر گلزار اور دیگر نمائندوں نے شرکت کر کے اساتذہ برادری اور شعبۂ تعلیم سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا۔ کانفرنس کے دوران نمائندوں نے اساتذہ کے متعدد مطالبات اور مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ان کے فوری ازالے پر زور دیا۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ اساتذہ کو درپیش جائز مشکلات کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے اور ان کے کام کرنے کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔

اس موقع پر مقررین نے مختلف سماجی مسائل پر بھی بات کی اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی ذمہ داری طلبہ کو صرف تعلیم فراہم کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرے میں بیداری پیدا کرنے، اخلاقی اقدار کو فروغ دینے اور نئی نسل کی بہتر رہنمائی کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عہدیداروں نے بتایا کہ اساتذہ کرام قوم کے معمار ہیں اور اس طبقے کے مسائل کو حل کرنا سرکار کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ کئی مسائل ایسے ہیں جن کو موجودہ سرکار نے گرین سگنل تو دیا ہے لیکن وہ ابھی تک پورے نہیں ہو سکے۔ اس لیے ان مطالبات کو حل کرنا وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔

ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عاطف قیوم نے بتایا کہ "رہبرِ تعلیم" اساتذہ کے کئی اہم مسائل اس وقت ہمارے زیرِ غور ہیں جن پر پروگرام کے دوران تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ہم ان کے سدِ باب کے لیے تمام تر جمہوری طریقوں سے ان مانگوں کو پورا کرانے کی کوشش کریں گے تاکہ اساتذہ برادری کو پنشن سمیت دیگر معاملات کے لیے دربدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ واضح رہے کہ پولیس کے بعد محکمۂ تعلیم کو جموں و کشمیر کا دوسرا بڑا محکمہ تصور کیا جاتا ہے، تاہم اس محکمے کو اس وقت ان گنت مسائل کا سامنا ہے جن کی جانب وقت کی حکومت اور متعلقہ حکام کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 
 

ترال، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ)

جموں و کشمیر ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے آج ٹاؤن ہال ترال میں اساتذہ کی ایک اہم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ایسوسی ایشن کے صدر شاہ فیاض نے کی۔ اس موقع پر حاتم قیوم، غیاث الدین، ارشد قلمی، میر گلزار اور دیگر نمائندوں نے شرکت کر کے اساتذہ برادری اور شعبۂ تعلیم سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا۔ کانفرنس کے دوران نمائندوں نے اساتذہ کے متعدد مطالبات اور مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ان کے فوری ازالے پر زور دیا۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ اساتذہ کو درپیش جائز مشکلات کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے اور ان کے کام کرنے کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔

اس موقع پر مقررین نے مختلف سماجی مسائل پر بھی بات کی اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی ذمہ داری طلبہ کو صرف تعلیم فراہم کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرے میں بیداری پیدا کرنے، اخلاقی اقدار کو فروغ دینے اور نئی نسل کی بہتر رہنمائی کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عہدیداروں نے بتایا کہ اساتذہ کرام قوم کے معمار ہیں اور اس طبقے کے مسائل کو حل کرنا سرکار کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ کئی مسائل ایسے ہیں جن کو موجودہ سرکار نے گرین سگنل تو دیا ہے لیکن وہ ابھی تک پورے نہیں ہو سکے۔ اس لیے ان مطالبات کو حل کرنا وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔

ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عاطف قیوم نے بتایا کہ "رہبرِ تعلیم" اساتذہ کے کئی اہم مسائل اس وقت ہمارے زیرِ غور ہیں جن پر پروگرام کے دوران تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ہم ان کے سدِ باب کے لیے تمام تر جمہوری طریقوں سے ان مانگوں کو پورا کرانے کی کوشش کریں گے تاکہ اساتذہ برادری کو پنشن سمیت دیگر معاملات کے لیے دربدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ واضح رہے کہ پولیس کے بعد محکمۂ تعلیم کو جموں و کشمیر کا دوسرا بڑا محکمہ تصور کیا جاتا ہے، تاہم اس محکمے کو اس وقت ان گنت مسائل کا سامنا ہے جن کی جانب وقت کی حکومت اور متعلقہ حکام کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 
 

For All Latest Updates

TAGGED:

جموں و کشمیر ٹیچرز ایسوسی ایشن
JK TEACHERS ASSOCIATION TRAL
TEACHERS CONFERENCE AT TRAL TOWN
JK TEACHERS ASSOCIATION CONFERENCE
JAMMU KASHMIR TEACHERS ASSOCIATION

اسی موضوع پر

Expansion of Jammu Kashmir Cabinet: BJP leader R S Pathania criticizes National Conference government, Urdu News

رکنِ اسمبلی آر ایس پٹھانیہ کی جموں و کشمیر حکومت پر شدید تنقید

October 28, 2026 at 1:55 PM IST
Woman Runner, Her Infant In Lap, Becomes Star Attraction in Kashmir Marathon, Urdu News

'کشمیر میراتھن' کے دوران گود میں سوئے ہوئے بچے کو اٹھائے خاتون رنر نے سب کو حیرت میں ڈال دیا

October 26, 2026 at 11:52 AM IST
Video: CM Omar Abdullah Flags Off Kashmir Marathon 3.0, Hosts Over 2,000 Runners 73 Athletes

وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے ’کشمیر میراتھن 3.0‘ کا آغاز کیا؛ 2,000 سے زائد دوڑنے والوں اور 73 ایتھلیٹس کی میزبانی

October 25, 2026 at 1:20 PM IST
Urdu is declining in Jammu and Kashmir, Professor Shoaib Inayat Malik said, Urdu is an asset of our common civilization, Urdu News

پروفیسر شعیب عنایت ملک سے ای ٹی وی بھارت کی خصوصی گفتگو

October 24, 2026 at 1:56 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.