اساتذہ کو آوارہ کتوں کی نگرانی کرنے کے حکمنامے کی مذمت - TEACHER BODIES CONDEMN CEO ORDER
Published : December 11, 2025 at 5:49 PM IST
جموں: سرحدی ضلع پونچھ میں اساتذہ کو آوارہ کتوں کی نگرانی کے لیے ’نوڈل آفیسر‘ مقرر کرنے کی سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ چیف ایجوکیشن آفیسر (سی ای او) کی جانب سے گزشتہ روز اس ضمن میں ایک آرڈر جاری کیا گیا جس کے خلاف ٹیچر کمیونٹی کے تئیں کافی غصہ پایا جا رہا ہے۔
سی ای او، پونچھ کی جانب سے جاری سرکیولر میں سرکاری و نجی اسکولوں کے اساتذہ کو آوارہ کتوں کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نقل و حرکت کی اطلاع متعلقہ محکموں کو رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس ضمن میں اساتذہ کو ’’نوڈل آفیسر‘‘ مقرر کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔
اس حکمنامے کے خلاف ٹیچرز فورم سے وابستہ اساتذہ نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے ’’ناقابل قبول اور توہین آمیز‘‘ قرار دیا ہے۔ اساتذہ نے اس حکمنامے کو فوری طور پر واپس لیے جانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
