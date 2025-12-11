ETV Bharat / Videos

اساتذہ کو آوارہ کتوں کی نگرانی کرنے کے حکمنامے کی مذمت - TEACHER BODIES CONDEMN CEO ORDER

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 11, 2025 at 5:49 PM IST

جموں: سرحدی ضلع پونچھ میں اساتذہ کو آوارہ کتوں کی نگرانی کے لیے ’نوڈل آفیسر‘ مقرر کرنے کی سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ چیف ایجوکیشن آفیسر (سی ای او) کی جانب سے گزشتہ روز اس ضمن میں ایک آرڈر جاری کیا گیا جس کے خلاف ٹیچر کمیونٹی کے تئیں کافی غصہ پایا جا رہا ہے۔

سی ای او، پونچھ کی جانب سے جاری سرکیولر میں سرکاری و نجی اسکولوں کے اساتذہ کو آوارہ کتوں کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نقل و حرکت کی اطلاع متعلقہ محکموں کو رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس ضمن میں اساتذہ کو ’’نوڈل آفیسر‘‘ مقرر کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔  

اس حکمنامے کے خلاف ٹیچرز فورم سے وابستہ اساتذہ نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے ’’ناقابل قبول اور توہین آمیز‘‘ قرار دیا ہے۔ اساتذہ نے اس حکمنامے کو فوری طور پر واپس لیے جانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔

CEO POONCH ORDER ON STRAY DOGS
TEACHERS TO MONITOR STRAY DOGS
آوارہ کتوں کی نگرانی
TEACHER BODIES CONDEMN CEO ORDER

ETV Bharat Urdu Team

