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ٹی بی مکت بھارت ابھیان؛ قومی سطح کے ’جوش‘ پروگرام میں پلوامہ سے ورچوئل شرکت

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قومی سطح کے ’جوش‘ پروگرام میں پلوامہ سے ورچوئل شرکت (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 8, 2026 at 7:25 PM IST

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پلوامہ:ضلع پلوامہ میں تپ دق یعنی ٹی بی کے خاتمے کی کوششوں کو نئی تقویت ملی ہے، جہاں ضلع کی 190 میں سے 189 پنچایتوں کو ٹی بی سے پاک قرار دیا گیا۔ وہیں  ’ٹی بی مکت بھارت ابھیان‘ کے تحت ملک بھر میں ’جوش‘ ٹیموں کا آغاز کیا گیا ہے، جن کا مقصد ٹی بی سے متعلق عوامی آگاہی، بروقت تشخیص اور علاج کو فروغ دینا ہے۔

 پلوامہ سے بھی متعدد نمائندوں نے تقریب میں ورچوئل طور پر شرکت کی۔ مہم میں رضاکار، این سی سی کیڈٹس اور دیگر افراد شامل ہیں۔ ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائیک نے بھی پروگرام میں شرکت کی اور عوام سے فوری تشخیص اور علاج کے ساتھ ٹی بی کے خاتمے میں تعاون دینے کی اپیل کی۔

پلوامہ:ضلع پلوامہ میں تپ دق یعنی ٹی بی کے خاتمے کی کوششوں کو نئی تقویت ملی ہے، جہاں ضلع کی 190 میں سے 189 پنچایتوں کو ٹی بی سے پاک قرار دیا گیا۔ وہیں  ’ٹی بی مکت بھارت ابھیان‘ کے تحت ملک بھر میں ’جوش‘ ٹیموں کا آغاز کیا گیا ہے، جن کا مقصد ٹی بی سے متعلق عوامی آگاہی، بروقت تشخیص اور علاج کو فروغ دینا ہے۔

 پلوامہ سے بھی متعدد نمائندوں نے تقریب میں ورچوئل طور پر شرکت کی۔ مہم میں رضاکار، این سی سی کیڈٹس اور دیگر افراد شامل ہیں۔ ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائیک نے بھی پروگرام میں شرکت کی اور عوام سے فوری تشخیص اور علاج کے ساتھ ٹی بی کے خاتمے میں تعاون دینے کی اپیل کی۔

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TAGGED:

TB FREE PULWAMA DRIVE
KASHMIR NEWS
TB FREE INDIA JOSH
ٹی بی مکت بھارت ابھیان
PULWAMA TB FREE PROGRAMME JOSH

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