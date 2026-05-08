جموں کشمیر بینک نے تاریخ کا سب سے زیادہ منافع کمایا - JK BANK MD CEO AMITAVA CHATTERJEE
Published : May 8, 2026 at 6:46 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر بینک نے مالی برس 2025-26 میں 2363.47 کروڑ روپے کا منافع حاصل کیا کرکے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ اس بینک کا اب تک کا سب سے بڑا منافع ہے۔ جے کے بینک کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتاو چیٹرجی نے ای ٹی وی بھارت کو خصوصی انٹرویو کے دوران بتایا کہ گزشتہ برس کے مشکل حالات کے باوجود بینک نے اتنی بڑی کامیابی صرف عملہ کی تندہی اور محنت سے حاصل کی۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ "ایم ایس ایم ای شعبے میں جے کے بینک نے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کی ہے اور اب شاخوں کو واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ کسی بھی قرض کے لیے سرکاری ملازم کو ضامن بنانا لازمی نہ سمجھا جائے۔" انہوں نے بتایا کہ قرض کے لیے سرکاری ملازم کی گارنٹی کو ناگزیر بنانا بینک کی پالیسی نہیں تاہم یہ سلسلہ برانچ منیجرز کی جانب سے شروع کیا گیا۔
