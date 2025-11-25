ETV Bharat / Videos

ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کو بھاجپا سیاسی اکھاڑہ بنا رہی ہے: کانگریس لیڈر - CONGRESS LEADER SLAMS BJP

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 25, 2025 at 9:02 PM IST

پلوامہ (شبیر بٹ) : ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس (MBBS) سیٹوں پر مسلم طلباء کے داخلے پر جہاں سخت گیر ہندو تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے وہیں سیکولر جماعتیں بھی بھاجپا سمیت دایاں بازوں جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔

ترال علاقے میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جموں کشمیر کانگریس کے سینئر لیڈر سریندر سنگھ چنی نے کہا: ’’بھارت سیکولر ملک ہے، جہاں ہر شہری کو آئینی طور پر یکساں حقوق حاصل ہے اور ہر شہری ملک کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔‘‘

سریندر سنگھ چنئی نے بی جے پی کی مذمت تنقید کرتے میں کہا: ’’بھارتیہ جنتا پارٹی اس معاملے پر سیاست کر رہی؟ حالانکہ نظام ان ہی کے ہاتھوں میں ہے۔‘‘

انہوں نے کشمیر کی اسلامک یونیورسٹی اور راجوری کی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں غیر مسلم طلباء کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: ’’اگر غیر مسلم بچے ان اداروں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ویشنو دیوی یونیورسٹی میں مسلم طلباء کیوں پڑھائی نہیں کر سکتے؟‘‘

