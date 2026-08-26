ناقص معیار کے گتے کے کارٹن سیب کی پیکنگ کے لیے استعمال نہ کیے جائیں
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Published : August 26, 2026 at 5:38 PM IST
بارہمولہ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): وادی کشمیر کا سیب پورے ملک کے ساتھ ساتھ بیرون میں بھی اپنی کوالٹی کے لے کافی مقبول ہے اور ایسے میں سرکار اور مقامی فروٹ گروورس کی یونین اس کے تحفظ اور کوالٹی کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کافی پہل کرتی رہتی ہے۔
دراصل ضلع بارہمولہ کے سوپور کے فروٹ منڈی میں سال کے اس وقت سیب کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور وادی کے مختلف اضلاع سے مختلف اقسام کے سیب کو سوپور فروٹ منڈی میں لایا جاتا ہے اور یہاں سے پھر یہ ملک ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں لیا جاتا ہے۔
اس ضمن میں فروٹ منڈی کے (buyurs union) خریدار یونین کے صدر مدثر احمد نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت فروٹ منڈی سوپور میں پیک سیزن چل رہا ہے ہمارے پاس شکایت ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت جو کارڈ بورڈ ہے وہ بہترین قسم کا نہیں ہے اور ہم فروٹ منڈی میں اس وقت 95% اس کارڈ بورڈ ڈبہ کا استعمال کرتے ہے اور اس کے معیار اور کوالٹی میں کمی ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہے اور ہمارا سبب کو نقصان ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم اپنے فروٹ گروورس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بہتر قسم کا کارڈ بورڈ ڈبہ کا استعمال کرے کیونکہ اس سیب کو ملک کی مختلف ریاستوں میں جانا ہوتا ہے اور ہم نہیں چاہتے ہے کہ جو اس سیب کا خریدار ہوں وہ سڈا ہوا سیب ہم سے نہ لے۔
انہوں نے کہا کہ فروٹ گروورس کو چاہیے کہ وہ اعلی قسم کے کارڈ بورڈ کا استعمال اپنے سیب کے لے کرے تاکہ پھر اس سے اس کا ریٹ میں اضافہ ہو گا۔
انہوں نے بتایا کہ آج ہم۔نے اس سلسلے میں فروٹ منڈی سوپور میں ایک اہم میٹنگ کی اور اس میں کارڈ بورڈ انڈسٹری سے وابستہ افراد نے شرکت کی اور ہم چاہتے ہے کہ جو ذیلی معیار کا کارڈ بورڈ مارکیٹ میں ہے اس کو استعمال نہیں کیا جائے کیونکہ اس کا سارا اثر ہم پر پڑتا ہے اور بحر ہم کو کافی نقصان ہوتا ہے۔
واضح رہے کہ کہ وادی کے مختلف اضلاع میں گزارش سالوں سے سیب کے لیے پہلے پہلے فروٹ گروورس لکڑی کے ڈبوں کا استعمال کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ اب گتے کے ڈبوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ زیادہ مہئگا بھی نہیں ہے اور جو مقامی فروٹ گروورس ہے وہ بھی اس بات سے خوش ہے کہ اب مارکیٹ میں کارڈ بورڈ یانہ گتے کے ڈبہ دستیاب ہے۔
بارہمولہ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): وادی کشمیر کا سیب پورے ملک کے ساتھ ساتھ بیرون میں بھی اپنی کوالٹی کے لے کافی مقبول ہے اور ایسے میں سرکار اور مقامی فروٹ گروورس کی یونین اس کے تحفظ اور کوالٹی کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کافی پہل کرتی رہتی ہے۔
دراصل ضلع بارہمولہ کے سوپور کے فروٹ منڈی میں سال کے اس وقت سیب کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور وادی کے مختلف اضلاع سے مختلف اقسام کے سیب کو سوپور فروٹ منڈی میں لایا جاتا ہے اور یہاں سے پھر یہ ملک ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں لیا جاتا ہے۔
اس ضمن میں فروٹ منڈی کے (buyurs union) خریدار یونین کے صدر مدثر احمد نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت فروٹ منڈی سوپور میں پیک سیزن چل رہا ہے ہمارے پاس شکایت ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت جو کارڈ بورڈ ہے وہ بہترین قسم کا نہیں ہے اور ہم فروٹ منڈی میں اس وقت 95% اس کارڈ بورڈ ڈبہ کا استعمال کرتے ہے اور اس کے معیار اور کوالٹی میں کمی ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہے اور ہمارا سبب کو نقصان ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم اپنے فروٹ گروورس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بہتر قسم کا کارڈ بورڈ ڈبہ کا استعمال کرے کیونکہ اس سیب کو ملک کی مختلف ریاستوں میں جانا ہوتا ہے اور ہم نہیں چاہتے ہے کہ جو اس سیب کا خریدار ہوں وہ سڈا ہوا سیب ہم سے نہ لے۔
انہوں نے کہا کہ فروٹ گروورس کو چاہیے کہ وہ اعلی قسم کے کارڈ بورڈ کا استعمال اپنے سیب کے لے کرے تاکہ پھر اس سے اس کا ریٹ میں اضافہ ہو گا۔
انہوں نے بتایا کہ آج ہم۔نے اس سلسلے میں فروٹ منڈی سوپور میں ایک اہم میٹنگ کی اور اس میں کارڈ بورڈ انڈسٹری سے وابستہ افراد نے شرکت کی اور ہم چاہتے ہے کہ جو ذیلی معیار کا کارڈ بورڈ مارکیٹ میں ہے اس کو استعمال نہیں کیا جائے کیونکہ اس کا سارا اثر ہم پر پڑتا ہے اور بحر ہم کو کافی نقصان ہوتا ہے۔
واضح رہے کہ کہ وادی کے مختلف اضلاع میں گزارش سالوں سے سیب کے لیے پہلے پہلے فروٹ گروورس لکڑی کے ڈبوں کا استعمال کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ اب گتے کے ڈبوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ زیادہ مہئگا بھی نہیں ہے اور جو مقامی فروٹ گروورس ہے وہ بھی اس بات سے خوش ہے کہ اب مارکیٹ میں کارڈ بورڈ یانہ گتے کے ڈبہ دستیاب ہے۔