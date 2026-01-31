آنگن واڑی ورکرز کا احتجاج سرینگر پولیس نے بنایا ناکام - ANGANWADI WORKERS PROTEST
Published : January 31, 2026 at 7:00 PM IST
سرینگر: آنگن واڑی ورکرز اینڈ ہیلپرز نے ہفتہ کو سرینگر میں احتجاج کرتے ہوئے واجبات کی ادائیگی، خدمات کی مستقلی (ریگولرائزیشن) سمیت دیگر طویل عرصے سے التوا میں پڑے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا۔ سرینگر پولیس نے احتجاج کر رہی خواتین کو ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت نہیں دی۔
احتجاج کر رہی آنگن واڑی ورکرز نے کہا کہ وہ برسوں سے اپنے مسائل کے حل کو لیکر احتجاج کر رہی ہیں، تاہم ان کے مطالبات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
ان کے مطالبات میں وقت پر تنخواہوں کی ادائیگی، اعزازیہ میں اضافہ اور پنشن اسکیم میں شمولیت جیسے اہم مطالبات ہیں۔
