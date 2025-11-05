ETV Bharat / Videos

سونمرگ میں موسم کی تازہ برفباری، سیاحوں میں خوشی کی لہر - SNOWFALL IN JAMMU KASHMIR

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 5, 2025

1 Min Read
گاندربل، جموں وکشمیر (فردوس احمد تانترے): وادیٔ کشمیر کو لداخ یو ٹی سے ملانے والی 434 کلومیٹر طویل سری نگر لیہہ قومی شاہراہ تازہ برفباری کی وجہ سے آج بند ہے۔ تفصیلات کے مطابق گاندربل کے سونہ مرگ، زوجیلا اور گگن گیر میں تیز برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے سونہ مرگ سڑک پر پھسلن پیدا ہونے سے چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ شاہراہ پر کل رات سے ہی برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور سڑک پر پھسلن کی وجہ سے خاص طور پر زوجیلا کے پاس، شیطانی نالہ پر گاڑیوں کی آمد ورفت معطل کردی گئی ہے۔ 

شاہراہ پر ٹریفک روک دیا گیا، متعدد گاڑیاں درماندہ

ذرائع کا کہنا تھا کہ متعدد گاڑیاں، جو اپنی اپنی منزلوں پر روانہ تھیں، شاہراہ کے دونوں اطراف میں درماندہ (پھنسی ہوئی) ہیں۔ ٹریفک پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ منی مرگ کی طرف سے زوجیلا پاس پر برف صاف کرنے کا کام شروع کیا جائے گا اگر موسم ٹھیک ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج شاہراہ پر ٹریفک آمد ورفت تقریباً نا ممکن ہے۔ 

JAMMU KASHMIR FRESH SNOWFALL
FRESH SNOWFALL AT GANDERBAL
SNOWFALL IN GANDERBAL JK
JAMMU KASHMIR SNOWFALL
SNOWFALL IN JAMMU KASHMIR

ETV Bharat Urdu Team

