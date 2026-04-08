سرینگر جموں شاہراہ مختصر عرصہ تک کھلی رہنے کے بعد پھر ٹریفک کے لیے بند - SRINAGAR JAMMU HIGHWAY CLOSED

سرینگر جموں شاہراہ مختصر عرصہ تک کھلی رہنے کے بعد پھر ٹریفک کے لیے بند (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 8, 2026 at 8:27 PM IST

رامبن (نواز رونیال) : 270 کلومیٹر طویل سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH 44)صوبہ جموں کے رام بن ضلع میں مٹی کے تودے گر آنے کی وجہ سے ایک بار پھر ٹریفک کی آواجاہی کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ 

شاہراہ کو گزشتہ مٹی کے تودے گرآنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا تاہم بحالی کا کام مکمل کرکے ٹریفک کو روانہ ہونے کی اجازت دی گئی۔ جبکہ کچھ ہی گھنٹوں کے لیے کھلی رہنے کے بعد بانہال اور رام بن میں پھر متعدد مقامات پر پھر سے مٹی کے تودے گرنے کے بعد حکام نے شاہراہ کو پھر سے بند کردیا۔

ڈپٹی جزل انسپکٹر، ٹریفک پولیس، جموں، ڈاکٹر حسیب مغعل نے بتایا کہ 700 چھوٹی گاڑیاں اور 500 کے بڑی گاڑیاں شاہراہ پر مختلف مقامات پر درماندہ ہیں اور انہیں ادھمپور اور قاضی گنڈ جیسے محفوظ مقامات پر واپس روانہ کر دیا گیا۔

