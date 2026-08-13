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کشمیر، سرینگر جموں شاہراہ پر نگرانی مزید سخت - سرینگر جموں شاہراہ

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کشمیر، سرینگر جموں شاہراہ پر نگرانی مزید سخت (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 13, 2026 at 4:18 PM IST

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اننت ناگ (فیاض لولو):  ہر گھر ترنگا ریلیز، ماک ڈرل، فُل ڈریس ریہرسل کے ساتھ ساتھ 15اگست یوم آزادی کی تقریبات سے قبل تلاشی کارروائی کا سلسلسہ بھی جاری ہے۔ 

اسی سلسلے کے تحت جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں سرینگر جموں نیشنل ہائی وے پر بھی سیکیورٹی کے مزید اور پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ شاہراہ کے مختلف مقامات پر سیکورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری کو تعینات کیا گیا ہے جبکہ شاہراہ پر سے گزرنے والی گاڑیوں حتٰی کہ موٹر سائیکل کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے جبکہ بائیک سواروں، گاڑیوں میں سوار ڈرائیوروں، مسافروں کے شناختی کارڈ بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔

اننت ناگ (فیاض لولو):  ہر گھر ترنگا ریلیز، ماک ڈرل، فُل ڈریس ریہرسل کے ساتھ ساتھ 15اگست یوم آزادی کی تقریبات سے قبل تلاشی کارروائی کا سلسلسہ بھی جاری ہے۔ 

اسی سلسلے کے تحت جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں سرینگر جموں نیشنل ہائی وے پر بھی سیکیورٹی کے مزید اور پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ شاہراہ کے مختلف مقامات پر سیکورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری کو تعینات کیا گیا ہے جبکہ شاہراہ پر سے گزرنے والی گاڑیوں حتٰی کہ موٹر سائیکل کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے جبکہ بائیک سواروں، گاڑیوں میں سوار ڈرائیوروں، مسافروں کے شناختی کارڈ بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔

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TAGGED:

JAMMU KASHMIR
15 AUGUST ARRANGEMENTS
SRINAGAR JAMMU NATIONAL HIGHWAY
سرینگر جموں شاہراہ
15 AUGUST SECURITY ARRANGEMENTS

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