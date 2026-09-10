بریل اور اشاروں کی زبان، خصوصی بچوں کے لیے دینی و دنیوی تعلیم کا نیا دروازہ
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 10, 2026 at 4:13 PM IST
پلوامہ: جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں اونتی پورہ کے چرسو علاقے میں خصوصی بچوں یعنی بینائی، سماعت و گویائی سے محروم بچوں کے لیے ایک منفرد مدرسہ قائم کیا گیا ہے، جہاں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے۔
ادارے میں نابینا طلبہ کے لیے بریل جبکہ سماعت یا گویائی سے محروم بچوں کے لیے اشاروں کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں بچوں کے قیام و طعام کا بھی انتظام کیا جاتا ہے جو ادارہ عوامی عطیات سے چلا رہا ہے۔
ادارے میں ایک نابینا استاد بھی ہے جنہوں نے مہاراشٹر کے خصوصی ادارے سے تعلیم حاصل کی اور قرآن پاک حفظ کیا اور اب یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔
پلوامہ: جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں اونتی پورہ کے چرسو علاقے میں خصوصی بچوں یعنی بینائی، سماعت و گویائی سے محروم بچوں کے لیے ایک منفرد مدرسہ قائم کیا گیا ہے، جہاں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے۔
ادارے میں نابینا طلبہ کے لیے بریل جبکہ سماعت یا گویائی سے محروم بچوں کے لیے اشاروں کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں بچوں کے قیام و طعام کا بھی انتظام کیا جاتا ہے جو ادارہ عوامی عطیات سے چلا رہا ہے۔
ادارے میں ایک نابینا استاد بھی ہے جنہوں نے مہاراشٹر کے خصوصی ادارے سے تعلیم حاصل کی اور قرآن پاک حفظ کیا اور اب یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔