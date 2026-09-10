ETV Bharat / Videos

بریل اور اشاروں کی زبان، خصوصی بچوں کے لیے دینی و دنیوی تعلیم کا نیا دروازہ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
بریل اور اشاروں کی زبان، خصوصی بچوں کے لیے دینی و دنیوی تعلیم کا نیا دروازہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 10, 2026 at 4:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ: جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں اونتی پورہ کے چرسو علاقے میں خصوصی بچوں یعنی بینائی، سماعت و گویائی سے محروم بچوں کے لیے ایک منفرد مدرسہ قائم کیا گیا ہے،  جہاں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے۔ 
ادارے میں نابینا طلبہ کے لیے بریل جبکہ سماعت یا گویائی سے محروم بچوں کے لیے اشاروں کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں بچوں کے قیام و طعام کا بھی انتظام کیا جاتا ہے جو ادارہ عوامی عطیات سے چلا رہا ہے۔ 

ادارے میں ایک نابینا استاد بھی ہے جنہوں نے مہاراشٹر کے خصوصی ادارے سے تعلیم حاصل کی اور قرآن پاک حفظ کیا اور اب یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ 

پلوامہ: جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں اونتی پورہ کے چرسو علاقے میں خصوصی بچوں یعنی بینائی، سماعت و گویائی سے محروم بچوں کے لیے ایک منفرد مدرسہ قائم کیا گیا ہے،  جہاں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے۔ 
ادارے میں نابینا طلبہ کے لیے بریل جبکہ سماعت یا گویائی سے محروم بچوں کے لیے اشاروں کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں بچوں کے قیام و طعام کا بھی انتظام کیا جاتا ہے جو ادارہ عوامی عطیات سے چلا رہا ہے۔ 

ادارے میں ایک نابینا استاد بھی ہے جنہوں نے مہاراشٹر کے خصوصی ادارے سے تعلیم حاصل کی اور قرآن پاک حفظ کیا اور اب یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ 

For All Latest Updates

TAGGED:

CHURSOO AWANTIPORA DARULULOOM
MADRASA FOR SPECIAL STUDENTS
SCHOOL FOR BLIND DEAF AND DUMB
نابینا بہرے اور گونگے بچے
MADRASA FOR BLIND DEAF AND DUMB

اسی موضوع پر

جنوبی کشمیر کا یہ گورنمنٹ ڈگری کالج سات سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا

جنوبی کشمیر کا یہ گورنمنٹ ڈگری کالج سات سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا

September 9, 2026 at 4:45 PM IST
فلم فیسٹیول میں کشمیری فنکار اور سیاحتی شعبہ نظرانداز،  نمائندگی نہ ملنے پر ناراض

فلم فیسٹیول میں کشمیری فنکار اور سیاحتی شعبہ نظرانداز،  نمائندگی نہ ملنے پر ناراض

September 8, 2026 at 6:40 PM IST
کشمیر کا یہ گورنمنٹ اسکول بدل رہا ہے سرکاری نظام تعلیم کی تصویر

کشمیر کا یہ گورنمنٹ اسکول بدل رہا ہے سرکاری نظام تعلیم کی تصویر

September 8, 2026 at 3:00 PM IST
poet hariom panwars tribute to bashir badr tells the pain of 1987 riots, Urdu News

خود بی اے میں پڑھ رہے تھے، ایم اے میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی تھی

September 8, 2026 at 9:28 AM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.